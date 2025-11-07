"Лише за 440 кілометрів від Києва": наскільки загрозливий для України "Орешник" у Білорусі

Лідер Олександр Лукашенко заявив про розгортання балістичної ракети "Орешник" на території Білорусі, запевнивши, що це — не погроза. Однак у ЗМІ попереджають, що зброя, яку важко збити, наблизиться до столиці України, і ЗСУ матимуть ще менше часу на реакцію в разі удару.

Чиновники з понад 40 країн зібралися минулого тижня в Білорусі на 3-й Мінській міжнародній конференції з євразійської безпеки. Поки інші учасники заходу говорили про зменшення напруженості та конфліктів між країнами Євразії, промова білоруського лідера Олександра Лукашенка стала показовою. Він повідомив, що РФ зберігає на території Білорусі частину своєї ядерної зброї, а також там розгорнуті балістичні ракети середньої дальності "Орешник". Про це йдеться у матеріалі Forbes від 6 листопада.

"Розміщення цієї зброї в Білорусі є лише відповіддю на ескалацію ситуації", — запевнив Лукашенко, маючи на увазі війну в Україні.

Відео дня

Він запевнив, що Мінськ нікому не погрожує і лише забезпечує власну безпеку. Згодом білоруський уряд підтвердив, що отримав ракети "Орешник". Лукашенко ж уточнив, що балістичні ракети будуть повністю готові до експлуатації та введені в бойову готовність до кінця грудня.

Чим це загрожує Україні

Постачання ракет "Орешник" відбулося після чотириденних навчань Росії й Білорусі "Запад-2025". Однією з випробуваних систем озброєння була ця балістика. РФ вперше запустила ракету по Україні у листопаді 2024 року. Її виявлення системами ППО ускладнює те, що "Орешник" рухається зі швидкістю у кілька тисяч кілометрів на годину і летить у верхніх шарах атмосфери.

"Оскільки ці балістичні ракети тепер надані Білорусі, це збільшить ударні можливості Росії в межах України. Мінськ знаходиться лише за 440 кілометрів від Києва, тоді як Москва — за 1500 кілометрів від української столиці. З огляду на це географічне розташування, якщо Росія вирішить запустити "Орешники" по Україні з території Білорусі, це зробить атаки на Україну більш смертоносними, оскільки росіяни зможуть швидше вразити критичну інфраструктуру України. Це також дасть Збройним силам України менше часу для реагування на потенційне розгортання цих балістичних ракет", — наголосили у виданні.

У ЗМІ припустили, що українські чиновники уважно стежитимуть за ситуацією в Білорусі та готуватимуть запобіжні заходи на випадок повітряного нападу. З початку повномасштабної війни Лукашенко допомагає Кремлю у війні, зокрема дозволяв транспортувати через територію країни зброю й обладнання. Однак на розгортання своїх військ Мінськ не наважився. Це пов’язують з відсутністю підтримки війни в Україні серед суспільства і військових.

Нагадаємо, 31 жовтня президент Володимир Зеленський повідомляв, що Росія має в своєму резерві ще дві ракети "Орешник". З його слів, дальність цієї балістики становить приблизно 5 тисяч кілометрів, при цьому існує "мертва зона" приблизно 700 кілометрів.

Лідер Олександр Лукашенко запевнив, що Білорусь "може бахнути, якщо буде погано". Він нагадав, як нібито "на його очах" на Донбасі "гнобили російськомовних", і це стало причиною війни.