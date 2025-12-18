"Украина исчезнет с карты": Лукашенко назвал РФ "непобедимой" и предрек Европе "тяжкий конец"

Лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы "исчезнет с карты", если российско-украинская война будет продолжаться. При этом он считает, что российский президент Владимир Путин хочет мира, как и президент Украины Владимир Зеленский.

Лукашенко высказался о войне в Украине в интервью американскому медиа Newsmax, опубликованном 17 декабря. Белорусский диктатор считает, что если конфликт будет продолжаться, это может "плохо закончиться" и для Украины, и для всего мира.

"Если Украина считает, что она может победить Россию, и готова вести войну — ну пусть воюет. Но, на мой взгляд, и я думаю, Трамп придерживается такой позиции, если дальше так воевать, то Украина вообще исчезнет с карты, вообще перестанет существовать. Но что наиболее опасно: если этот конфликт будет продолжаться, и будет продолжаться эта эскалация, то это вообще тяжело закончится для Европы и для мира", — заявил Александр Лукашенко.

Ведущая напомнила, что президент США Дональд Трамп выражал разочарование Путиным и Зеленским, и спросила, чего хочет российский президент.

"Я уверен, что Путин хочет мира. Не буду называть причины — вы их хорошо знаете. Это и внутренние причины, и внешние. Того же хочет и Зеленский, уверен, особенно сейчас. Однако их взгляды на то, чем должна закончиться война, разные", — ответил Лукашенко.

По его мнению, Трамп прав в том, что нужно смотреть "на реалии и результаты войны на сегодня".

Напомним, 17 декабря президент РФ Владимир Путин заявил об "освобождении" 300 населенных пунктов в Украине за 2025 год. До того аналитики DeepState рассказывали, что армия РФ прошла 47 км до Покровска за 1 350 дней, и с такими темпами для оккупации всей Донецкой области россиянам понадобится еще 3 года.

Также Путин сделал заявления о целях в российско-украинской войне и сообщил, что они остались неизменными. В ISW отметили, что это свидетельствует о нежелании российского диктатора принимать предложенное США мирное соглашение.