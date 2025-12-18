"Україна зникне з мапи": Лукашенко назвав РФ "непереможною" і передрік Європі "тяжкий кінець"

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито "зникне з мапи", якщо російсько-українська війна триватиме. При цьому він вважає, що російський президент Володимир Путін хоче миру, як і президент України Володимир Зеленський.

Лукашенко висловився щодо війни в Україні в інтерв'ю американському медіа Newsmax, опублікованому 17 грудня. Білоруський диктатор вважає, що якщо конфлікт триватиме, це може "погано закінчитися" і для України, і для всього світу.

"Якщо Україна вважає, що вона може перемогти Росію, і готова вести війну — ну нехай воює. Але, На мій погляд, і я думаю, Трамп дотримується такої позиції, якщо далі так воювати, то Україна взагалі зникне з мапи, взагалі перестане існувати. Але що найбільш небезпечно: якщо цей конфлікт буде тривати, і буде продовжуватися ця ескалація, то це взагалі тяжко закінчиться для Європи та для світу", — заявив Олександр Лукашенко.

Ведуча нагадала, що президент США Дональд Трамп висловлював розчарування Путіним і Зеленським, і запитала, чого хоче російський президент.

"Я впевнений, що Путін хоче миру. Не буду називати причини — ви їх добре знаєте. Це і внутрішні причини, і зовнішні. Того самого хоче і Зеленський, впевнений, особливо зараз. Проте їхні погляди на те, чим має закінчитися війна, різні", — відповів Лукашенко.

На його думку, Трамп має рацію в тому, що потрібно дивитися "на реалії та результати війни на сьогодні".

Нагадаємо, 17 грудня президент РФ Володимир Путін заявив про "звільнення" 300 населених пунктів в Україні за 2025 рік. До того аналітики DeepState розповідали, що армія РФ пройшла 47 км до Покровська за 1 350 днів, і з такими темпами для окупації всієї Донецької області росіянам знадобиться ще 3 роки.

Також Путін зробив заяви про цілі в російсько-українській війні та повідомив, що вони лишилися незмінними. В ISW зазначили, що це свідчить про небажання російського диктатора приймати запропоновану США мирну угоду.