"Лукашенко совершает большую ошибку": Зеленский назвал "Орешник" в Беларуси законной целью НАТО

Беларусь, которая уверяет в своей непричастности к войне РФ против Украины, но размещает у себя на территории ретрансляторы для "Шахедов" и "Орешник", прекрасно знает, что происходит.

Страна находится в том моменте, когда белорусы должны понимать все риски, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью белорусскому независимому медиа "Зеркало", вырезки из которого опубликованы в официальных аккаунтах главы государства.

По его словам, ретрансляторы для "Шахедов" на белорусской территории помогают России поражать граждан Украины и ее энергетику, поскольку благодаря им идет корректировка ударов.

"Мы сделали все, чтобы троих-четырех их уже не было. Мы должны это сделать, потому что Россия использовала реактивные дроны, но не только через Беларусь. Они шли не только через их территорию, они шли при технологической поддержке, осуществляемой с территории Беларуси", — уверяет Зеленский.

Відео дня

Следующим шагом к росту напряженности он назвал подготовку площадки для размещения "Орешника", российского экспериментального подвижного грунтового ракетного комплекса на территории Беларуси.

"На мой взгляд, НАТО должно смотреть на орешник как на легитимную цель. Украина будет оценивать эту угрозу. Лукашенко совершает большую ошибку. Вопрос не только "Орешника". Все видят, что они сейчас делают большее шоу. Они еще весь "Орешник" не завезли, они завезли соответствующие машины. А делают все так, чтобы пугать Европу. Но он зря играется, потому что после этих шагов, уже не спрашивая Лукашенко, россияне отвезут "Орешник" на территорию Беларуси", — подчеркнул политик.

Он назвал большим риском для Украины совместные военные учения с РФ в Беларуси:

"Мы посмотрим, насколько они будут велики. Но когда они были очень массированы, началось наступление на территорию Украины. Поэтому все это определенно большие риски для Украины. И, я считаю, велики риски для белорусов".

Зеленский также заверил, что санкциями против президента Беларуси Александра Лукашенко не ограничится:

"Мы будем это развивать и сейчас работаем над юридическим базисом по продолжению санкционной политики. Это будет касаться не только Лукашенко, но и его окружения, его сыновей и т.п.".

Он добавил, что пока не обсуждал вопрос Лукашенко с американцами, поскольку те "настроены найти с ним коммуникацию и результат по дипломатическому пути"

"Мы будем включаться сейчас в этот трек и говорить с американцами, что так не может быть. Что он поддерживает российский режим – не только поддерживает геополитику России, но и поддерживает войной и помогает убивать гражданских", – заверил глава государства, добавив, что у Украины есть все необходимые доказательства.

В идеале, считает Зеленский, хорошо было бы, чтобы и Украина, и Беларусь стали членами ЕС, поскольку это правильно с точки зрения экономики, геополитики и независимости.

"Люди в Беларуси умны. Просто антиевропейская пропаганда, которая там работает долгие годы, дает только однобокие сигналы: будто бы в Беларуси будут ограничения для их бизнеса и развития, цены будут высокими, а зарплаты маленькими, люди будут нищими. Все это просто пропаганда. Но, безусловно, членство в ЕС — это выбор самих белорусов".

Зеленский подчеркнул, что если в стране будет свободное руководство, "которое даст им свободу, которое будет уважать независимость Украины", Украина будет уверенно уважать независимость Беларуси:

"Лучшее, что может быть — мирные отношения, когда мы уважаем суверенитет друг друга и ракеты не летят с одной страны на другую. Я бы очень хотел, чтобы война закончилась и что-нибудь изменилось в отношениях между нашими странами. Все-таки белорусский народ не начинал войну против Украины. Думаю, что это самый мудрый выбор или статус, в котором нужно оставаться белорусам".

Тем временем Александр Лукашенко в поздравлении с Днем защитников Отечества, который отмечается в стране 23 февраля, заявил, что на пограничных рубежах Беларуси "наследники нацистов вновь пытаются сформировать бронированный кулак для броска на Восток".

"Мы все это знаем, отслеживаем и понимаем. Убежден, что противостоять агрессору может только современная, мобильная, хорошо оснащенная армия. Такая, какую мы с вами создавали все эти годы", — заверил он.

Напомним, в Беларуси начали масштабную проверку войск.

Также сообщалось, что Лукашенко назвал РФ "непобедимой" и предрек Европе "тяжкий конец".