По поручению Лукашенко: в Беларуси начали масштабную проверку войск

В Вооруженных силах Беларуси начали масштабную проверку по поручению диктатора Александра Лукашенко. Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что ее проводят с учетом опыта так называемой "СВО", которой россияне называют войну в Украине.

Проверка ВС — внезапная, имеет комплексный характер и будет состоять из нескольких этапов. Белорусу стремятся внедрить опыт российской "СВО" в свои войска. Среди прочего проверят вопросы охраны воинских частей и противодействия современным средствам поражения, в частности БПЛА. Об этом заявил Вольфович, как передали 16 января в "БелТА".

"Замысел проверки утвержден президентом. Президент сказал, что лично будет участвовать в ходе данной проверки, но какие части и в какое время, он определит сам", — сообщил он.

Первой проверка коснулась части технического обеспечения. Речь идет об одной из крупнейших воинских частей ВС Беларуси, где хранятся различные образцы бронетанкового вооружения и военной техники.

Відео дня

"Внезапно прибыла группа, вручила распоряжение командиру воинской части. Было заслушано о состоянии дел на базе хранения вооружения и военной техники", — рассказал Вольфович.

В прошлом году эту часть уже проверяли, и теперь руководство хочет убедиться, что план устранения выявленных недостатков был выполнен. Впоследствии итоги проверки проанализируют.

"Посмотрим, как в установленные нормативами временные показатели различные образцы бронетанкового вооружения будут сняты с хранения. Решено снять с хранения несколько образцов танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров силами воинской части, без привлечения дополнительных ресурсов", — сообщил госсекретарь.

Итогом станет контрольный пробег снятых образцов вооружения и военной техники на 15-20 километров. Вольфович заметил, что это пойдет в разбор общего плана проверки ВС и доклад Лукашенко.

В белорусской "Радио Свобода" подчеркнули, что масштабной проверке войск предшествовали совместные штабные учения Вооруженных сил 13-16 января. Предыдущая масштабная внезапная проверка армии в Беларуси проходила в октябре прошлого года.

Напомним, 9 января диктатор Александр Лукашенко заявлял, что Беларуси не грозит военная операция вроде действий США в Венесуэле. В то же время он заверил, что на такой случай Минск имеет план действий.

В конце 2025 года вышло расследование о том, что в Беларуси на курортах лечат российских оккупантов. Путевки в санатории военные РФ, воевавшие в Украине, получают бесплатно — от государства или благотворителей.