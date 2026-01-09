"В Беларуси нереальный": Лукашенко подготовил план на случай повторения сценария Венесуэлы (видео)

В Беларуси нереально провернуть операцию по похищению главы государства, как это произошло в Венесуэле с Николасом Мадуро.

На этот случай власти якобы подготовили запасной план, заявил белорусский диктатор Александр Лукашенко.

"Вы помните в прошлом году заседание Совета безопасности Беларуси, где мы распределили роли на случай "а что, если не будет президента". Слушайте, как в воду глядели. Поэтому вариант Венесуэлы в Беларуси нереален. Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено", — сказал Лукашенко.

Он отметил, что несмотря на все элита общества, к которой он себя отнес, должна "видеть и знать свое место".

"Каждый на своем месте должен сделать максимум. Каждый. Какая бы у нас не была диктатура и авторитаризм этого каждого не заставишь сделать. Поэтому мы с вами обречены быть впереди в этом сумасшедшем и бурном мире. Если будем это осознавать у нас с вами все получится", — подчеркнул Лукашенко.

Відео дня

Белорусский диктатор также пояснил, что благодарен президенту США Дональду Трампу за откровенность.

"Никакой правды, никакого правосудия у них не было, нет и не будет. Я только благодарен Дональду за то, что он откровенно говорит: "Нефть! Нам нужна нефть", — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, во время спецоперации США в Венесуэле бывший президент страны Николас Мадуро и его жена Силия Флорес травмировались, когда пытались избежать задержания американскими военными.

В январе Лукашенко заявил, что в 2023 году предупреждал Владимира Путина о покушении на него на саммите БРИКС.