Мадуро и Флорес получили травмы во время побега от военных США: в CNN раскрыли подробности

Во время спецоперации США в Венесуэле бывший президент страны Николас Мадуро и его жена Силия Флорес травмировались, когда пытались избежать задержания американскими военными.

О новых деталях операции в своем материале пишет издание CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом закрытого брифинга для законодателей в Вашингтоне. По их словам, Мадуро и Флорес получили повреждения непосредственно в момент задержания во время того, как пытались скрыться внутри своего охранного комплекса.

Как рассказали представители администрации Дональда Трампа, супруги начали убегать от американских военных и попытались закрыться за тяжелыми стальными дверями. Из-за низкой дверной рамы оба ударились головами, и в конце концов это и привело к травмам. После задержания бойцы подразделения Delta Force эвакуировали Мадуро и Флорес из комплекса и оказали им первую медицинскую помощь.

Впоследствии, в понедельник вечером во время брифинга чиновники США более двух часов ведущих законодателей США обсуждали детали задержания бывшего президента Венесуэлы и его жены, а также обратили внимание на состояние здоровья супругов.

В тот же день Мадуро и Флорес появились в суде с заметными травмами. По словам адвоката Флорес, во время задержания она получила серьезные повреждения, а также существует вероятность перелома или сильного ушиба ребер. Поэтому защита настаивала на проведении рентгена и полного медицинского обследования, чтобы убедиться, что травмы не вызовут долгосрочных проблем.

Журналисты, которые присутствовали на слушании, замечали, что Флорес выглядела ослабленной, шаталась и время от времени опускала голову, а Мадуро тяжело двигался и садился. На фото из судебного зала видны бинты на голове Флорес, хотя, как уточняют источники CNN, американские чиновники считают ее травмы незначительными.

Также CNN пытался получить комментарии от адвокатов Мадуро и Флорес относительно их состояния, однако на момент публикации ответы еще не поступили.

Кто еще пострадал в ходе задержания Мадуро и какова цель этой спецоперации

По данным американских чиновников, во время спецоперации в Каракасе пострадали не только представители венесуэльского руководства. Ранения получили и американские военные, которые принимали непосредственное участие в штурме. Как отмечает CNN, бойцы элитного подразделения Delta Force попали под огонь в ходе интенсивной перестрелки с кубинскими силами быстрого реагирования, размещенными вблизи резиденции Николаса Мадуро. После эвакуации военных осмотрели медики, которые заверили, что полученные ранения не представляют угрозы их жизни.

Известно, что к операции было привлечено почти 200 американских солдат. В то же время точных данных об общем количестве погибших во время столкновений пока нет. При этом, по официальной информации Кубы, известно о гибели по меньшей мере 32 военных и полицейских, однако, по данным CNN, реальные потери могут быть значительно больше. По оценкам американской стороны, основной удар пришелся на кубинскую гвардию, которая играла ключевую роль в контроле силовых структур Венесуэлы.

Во время закрытого брифинга в Вашингтоне американские чиновники также заявили, что задержание Николаса Мадуро не имело целью силовую смену власти в Венесуэле. Государственные институты страны, по их словам, продолжают работать, а фактическое управление пока сосредоточено в руках вице-президента Делси Родригес.

Кроме того, в материале CNN отмечается, что в течение нескольких месяцев представители США поддерживали контакты с Делси Родригес и ее братом Хорхе Родригесом, председателем Национального собрания. Переговоры были направлены на влияние на политический курс действующей власти, а не на устранение Мадуро.

В Вашингтоне также рассматривают Делси Родригес как ключевую фигуру в экономическом блоке, ведь она возглавляет министерство нефти. Вероятно, США рассчитывают на ее участие в восстановлении нефтяной отрасли и создании условий для возвращения американских компаний, однако официальных договоренностей пока нет, а главным рычагом давления остается военное присутствие США в регионе.

Также СМИ писали, что операция по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро стала "одной из самых смелых" в истории США.

Ранее NY Post писал, что в случае признания Мадуро виновным, по федеральным обвинениям в торговле наркотиками и других преступлениях, скорее всего, он проведет остаток жизни за решеткой.