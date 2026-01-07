Мадуро і Флорес отримали травми під час втечі від військових США: у CNN розкрили подробиці

Під час спецоперації США у Венесуелі колишній президент країни Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес травмувалися, коли намагалися уникнути затримання американськими військовими.

Про нові деталі операції у своєму матеріалі пише видання CNN з посиланням на джерела, обізнані з перебігом закритого брифінгу для законодавців у Вашингтоні. За їхніми словами, Мадуро та Флорес отримали ушкодження безпосередньо в момент затримання під час того, як намагалися сховатися всередині свого охоронного комплексу.

Як розповіли представники адміністрації Дональда Трампа, подружжя почало тікати від американських військових і спробувало зачинилися за важкими сталевими дверима. Через низьку дверну раму обоє вдарилися головами, і зрештою це й призвело до травм. Після затримання бійці підрозділу Delta Force евакуювали Мадуро та Флорес із комплексу та надали їм першу медичну допомогу.

Згодом, у понеділок увечері під час брифінгу посадовці США понад дві години провідних законодавців США обговорювали деталі затримання колишнього президента Венесуели та йоо жінки, а також звернули увагу на стан здоров’я подружжя.

Того ж дня Мадуро та Флорес з’явилися в суді з помітними травмами. За словами адвоката Флорес, під час затримання вона отримала серйозні ушкодження, а також існує ймовірність перелому або сильного забою ребер. Через це захист наполягав на проведенні рентгену та повного медичного обстеження, аби переконатися, що травми не спричинять довгострокових проблем.

Журналісти, які були присутні на слуханні, помічали, що Флорес виглядала ослабленою, хиталася і час від часу опускала голову, а Мадуро важко рухався і сідав. На фото з судової зали видно бинти на голові Флорес, хоч, як уточнюють джерела CNN, американські посадовці вважають її травми незначними.

Також CNN намагався отримати коментарі від адвокатів Мадуро та Флорес щодо їхнього стану, проте на момент публікації відповіді ще не надійшли.

Хто ще постраждав у ході затримання Мадуро та яка мета цієї спецоперації

За даними американських посадовців, під час спецоперації в Каракасі постраждали не лише представники венесуельського керівництва. Поранення дістали й американські військові, які брали безпосередню участь у штурмі. Як зазначає CNN, бійці елітного підрозділу Delta Force потрапили під вогонь у ході інтенсивної перестрілки з кубинськими силами швидкого реагування, розміщеними поблизу резиденції Ніколаса Мадуро. Після евакуації військових оглянули медики, які запевнили, що отримані поранення не становлять загрози їхньому життю.

Відомо, що до операції було залучено майже 200 американських солдатів. Водночас точних даних щодо загальної кількості загиблих під час зіткнень наразі немає. При цьому, за офіційною інформацією Куби, відомо про загибель щонайменше 32 військових і поліцейських, однак, за даними CNN, реальні втрати можуть бути значно більшими. За оцінками американської сторони, основний удар припав на кубинську гвардію, яка відігравала ключову роль у контролі силових структур Венесуели.

Під час закритого брифінгу у Вашингтоні американські посадовці також заявили, що затримання Ніколаса Мадуро не мало на меті силову зміну влади у Венесуелі. Державні інститути країни, за їхніми словами, продовжують працювати, а фактичне управління наразі зосереджене в руках віцепрезидентки Делсі Родрігес.

Крім того, у матеріалі CNN зауважується, що протягом кількох місяців представники США підтримували контакти з Делсі Родрігес та її братом Хорхе Родрігесом, головою Національних зборів. Переговори були спрямовані на вплив на політичний курс чинної влади, а не на усунення Мадуро.

У Вашингтоні також розглядають Делсі Родрігес як ключову фігуру в економічному блоці, адже вона очолює міністерство нафти. Ймовірно, США розраховують на її участь у відновленні нафтової галузі та створенні умов для повернення американських компаній, однак офіційних домовленостей наразі немає, а головним важелем тиску залишається військова присутність США в регіоні.

Також ЗМІ писали, що операція з захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро стала "однією із найсміливіших" в історії США.

Раніше NY Post писав, що у разі визнання Мадуро винним, за федеральними звинуваченнями в торгівлі наркотиками та інших злочинах, найімовірніше, він проведе залишок життя за ґратами.