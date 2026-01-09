"В Білорусі нереальний": Лукашенко підготував план на випадок повторення сценарію Венесуели (відео)

В Білорусі нереально провернути операцію з викрадення очільника держави, як це відбулось у Венесуелі з Ніколасом Мадуро.

На цей випадок влада нібито підготувала запасний план, заявив білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

"Ви пам'ятаєте минулого року засідання Ради безпеки Білорусі, де ми розподілили ролі на випадок "а що, якщо не буде президента". Слухайте, як у воду дивились. Тому варіант Венесуели в Білорусі нереальний. Навіть якщо це відбудеться, у нас все на цей випадок передбачено", — сказав Лукашенко.

Він зазначив, що попри все еліта суспільства, до якої він себе відніс, повинна "бачити і знати своє місце".

"Кожен на своєму місці повинен зробити максимум. Кожен. Яка б у нас не була диктатура і авторитаризм цього кожного не змусиш зробити. Тому ми з вами приречені бути попереду в цьому божевільному та бурхливому світі. Якщо будемо це усвідомлювати у нас з вами все вийде", — підкреслив Лукашенко.

Білоруський диктатор також пояснив, що вдячний президенту США Дональду Трампу за відвертість.

"Ніякої правди, ніякого правосуддя у них не було, немає і не буде. Я тільки вдячний Дональду за те, що він відверто говорить: "Нафта! Нам потрібна нафта", — наголосив Лукашенко.

Нагадаємо, під час спецоперації США у Венесуелі колишній президент країни Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес травмувалися, коли намагалися уникнути затримання американськими військовими.

У січні Лукашенко заявив, що у 2023 році попереджав Володимира Путіна про замах на нього на саміті БРІКС.