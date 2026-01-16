За дорученням Лукашенка: у Білорусі розпочали масштабну перевірку військ

У Збройних силах Білорусі розпочали масштабну перевірку за дорученням диктатора Олександра Лукашенка. Державний секретар Ради безпеки Олександр Вольфович заявив, що її проводять з урахуванням досвіду так званої "СВО", якою росіяни називають війну в України.

Перевірка ЗС — раптова, має комплексний характер і складатиметься з кількох етапів. Білорусу прагнуть впровадити досвід російської "СВО" у свої війська. Серед іншого перевірять питання охорони військових частин та протидії сучасним засобам ураження, зокрема БПЛА. Про це заявив Вольфович, як передали 16 січня у "БелТА".

"Задум перевірки затверджений президентом. Президент сказав, що особисто братиме участь у ході даної перевірки, але які частини і в який час, він визначить сам", — повідомив він.

Першою перевірка торкнулась частини технічного забезпечення. Йдеться про одну з найбільших військових частин ЗС Білорусі, де зберігаються різні зразки бронетанкового озброєння та військової техніки.

Відео дня

"Раптово прибула група, вручила розпорядження командиру військової частини. Було заслухано про стан справ на базі зберігання озброєння та військової техніки", — розповів Вольфович.

Минулого року цю частину вже перевіряли, і тепер керівництво хоче переконатися, що план усунення виявлених недоліків був виконаний. Згодом підсумки перевірки проаналізують.

"Подивимося, як у встановлені нормативами тимчасові показники різні зразки бронетанкового озброєння будуть зняті зі зберігання. Вирішено зняти зі зберігання кілька зразків танків, бойових машин піхоти, бронетранспортерів силами військової частини, без залучення додаткових ресурсів", — повідомив держсекретар.

Підсумком стане контрольний пробіг знятих зразків озброєння і військової техніки на 15-20 кілометрів. Вольфович зауважив, що це піде в розбір загального плану перевірки ЗС і доповідь Лукашенку.

У білоруській "Радіо Свобода" підкреслили, що масштабній перевірці військ передували спільні штабні навчання Збройних сил 13-16 січня. Попередня масштабна раптова перевірка армії у Білорусі проходила в жовтні минулого року.

Нагадаємо, 9 січня диктатор Олександр Лукашенко заявляв, що Білорусі не загрожує військова операція на зразок дій США у Венесуелі. Водночас він запевнив, що на такий випадок Мінськ має план дій.

Наприкінці 2025 року вийшло розслідування про те, що у Білорусі на курортах лікують російських окупантів. Путівки у санаторії військові РФ, що воювали в Україні, отримують безплатно — від держави або благодійників.