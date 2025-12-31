"Не порівняти з російськими": санаторії Білорусі лікують поранених в Україні росіян, — розслідування

Військовослужбовці російської окупаційної армії, які воювали проти України, проходять санаторне-курортне лікування у Білорусі, якому сприяє та надає білоруська влада.

До програми реабілітації залучений Лепельський військовий санаторій у Вітебській області, який перебуває в підпорядкуванні Міноборони Білорусі, йдеться у розслідуванні "Білоруського розслідувального центру".

Лікування в Білорусі бійці ЗС РФ проходять з 2023 року, а з'ясувати це журналістам вдалось, подзвонивши до маркетингового відділу Міноборони Білорусі та представившись співробітниками російських державних ЗМІ.

Російських військовослужбовців також лікують у санаторіях "Чаборок" у Брестській області та "Сосновий бір" у Мінській області.

Зазначається, що путівки до цих санаторіїв на лікування військовим надають безкоштовно російські держоргани та благодійні організації, зокрема фонд "Захисники Вітчизни". Відомо, що ним керує заступник міністра оборони РФ і племінниця Володимира Путіна Анна Цивільова.

"Білоруський розслідувальний центр" зазначив, що у 2025 році на оздоровлення ветеранів з бюджету Союзної держави Росії та Білорусі виділили 26 мільйонів рублів.

"Мені дуже сподобалося (в Лепельському санаторії, — ред.). По-перше, саме ставлення до нас було на найвищому рівні. Харчування неймовірне. Всі заходи, які проводилися, — дуже класні, сподобалися. Не можна порівняти з російськими", — розповів російський окупант Антон Кубасов журнаілстам БРЦ, які представилися кореспондентами білоруського державного медіа.

Скільки учасників війни пройшли реабілітацію в білоруських санаторіях у розлідуванні не вказується.

