Падіння Лукашенка: білоруський хокеїст наїхав на свого президента (відео)

У Білорусі під час хокейного матчу за участю президента Олександра Лукашенка стався інцидент, про який офіційно вважали за краще не згадувати. Під час ігрового моменту його збив із ніг партнер по команді.

27 грудня команда Олександра Лукашенка зіграла товариський матч проти збірної Брестської області. Зустріч завершилася внічию — 5:5. Однак за кадром офіційних повідомлень залишився момент, коли білоруського лідера на льоду випадково збив його товариш по команді. Відео епізоду опублікував блогер Сергій Беспалов.

На кадрах видно, як гравець під номером 68 — Ярослав Чуприс, колишній хокеїст збірної Білорусі, — спиною зачіпає Лукашенка, після чого той падає на лід. Трибуни на кілька секунд замовкають, а Чуприс одразу кидається допомагати політику піднятися. Лукашенко зміг самостійно встати та продовжити участь у грі.

Коментатор матчу Володимир Новицький у цей момент запропонував "підтримати першого номера", проте інцидент в офіційних релізах не згадувався. Пресслужба Лукашенка обмежилася бадьорим звітом про результат зустрічі, окремо зазначивши, що п'яту шайбу у ворота суперників за три десятих секунди до кінця третього періоду закинув Микола Лукашенко.

Нагадаємо, це не перший подібний випадок на хокейних матчах за участю білоруського політика. У 2022 році захисник Артем Пучковський влучив Лукашенку ключкою по обличчю. Тоді хокеїст був вилучений за небезпечну гру і публічно просив вибачення, а сам момент також опинився частково поза офіційною хронікою.

"Це був ігровий момент, у запалі боротьби влучив ключкою по обличчю президенту. Мене вилучили за небезпечну гру. Вибачився перед Олександром Григоровичем відразу ж після матчу", — сказав Пучковський після матчу.