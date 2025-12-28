Падение Лукашенко: белорусский хоккеист наехал на своего президента (видео)

В Беларуси во время хоккейного матча с участием президента Александра Лукашенко произошел инцидент, о котором официально предпочли не упоминать. Во время игрового момента его сбил с ног партнер по команде.

27 декабря команда Александра Лукашенко сыграла товарищеский матч против сборной Брестской области. Встреча завершилась вничью — 5:5. Однако за кадром официальных сообщений остался момент, когда белорусского лидера на льду случайно сбил его товарищ по команде. Видео эпизода опубликовал блогер Сергей Беспалов.

На кадрах видно, как игрок под номером 68 — Ярослав Чуприс, бывший хоккеист сборной Беларуси, — спиной задевает Лукашенко, после чего тот падает на лед. Трибуны на несколько секунд замолкают, а Чуприс сразу бросается помогать политику подняться. Лукашенко смог самостоятельно встать и продолжить участие в игре.

Комментатор матча Владимир Новицкий в этот момент предложил "поддержать первого номера", однако инцидент в официальных релизах не упоминался. Пресс-служба Лукашенко ограничилась бодрым отчетом о результате встречи, отдельно отметив, что пятую шайбу в ворота соперников за три десятых секунды до конца третьего периода забросил Николай Лукашенко.

Напомним, это не первый подобный случай на хоккейных матчах с участием белорусского политика. В 2022 году защитник Артем Пучковский попал Лукашенко клюшкой по лицу. Тогда хоккеист был удален за опасную игру и публично извинился, а сам момент также оказался частично вне официальной хроники.

“Это был игровой момент, в пылу борьбы попал клюшкой по лицу президенту. Меня удалили за опасную игру. Извинился перед Александром Григорьевичем сразу же после матча”, - сказал Пучковский после матча.