"Не сравнить с российскими": санатории Беларуси лечат раненых в Украине россиян, — расследование

Военнослужащие российской оккупационной армии, которые воевали против Украины, проходят санаторно-курортное лечение в Беларуси, которому способствует и предоставляет белорусская власть.

К программе реабилитации привлечен Лепельский военный санаторий в Витебской области, который находится в подчинении Минобороны Беларуси, говорится в расследовании "Белорусского расследовательского центра".

Лечение в Беларуси бойцы ВС РФ проходят с 2023 года, а выяснить это журналистам удалось, позвонив в маркетинговый отдел Минобороны Беларуси и представившись сотрудниками российских государственных СМИ.

Российских военнослужащих также лечат в санаториях "Чаборок" в Брестской области и "Сосновый бор" в Минской области.

Отмечается, что путевки в эти санатории на лечение военным предоставляют бесплатно российские госорганы и благотворительные организации, в частности фонд "Защитники Отечества". Известно, что им руководит заместитель министра обороны РФ и племянница Владимира Путина Анна Цивилева.

"Белорусский расследовательский центр" отметил, что в 2025 году на оздоровление ветеранов из бюджета Союзного государства России и Беларуси выделили 26 миллионов рублей.

"Мне очень понравилось (в Лепельском санатории, — ред.). Во-первых, само отношение к нам было на самом высоком уровне. Питание невероятное. Все мероприятия, которые проводились, — очень классные, понравились. Нельзя сравнить с российскими", — рассказал российский оккупант Антон Кубасов журнаилстам БРЦ, которые представились корреспондентами белорусского государственного медиа.

Сколько участников войны прошли реабилитацию в белорусских санаториях в расследовании не указывается.

