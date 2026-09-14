Припинення ударів по інфраструктурі: у Кремлі відреагували на заклик Трампа до Зеленського

У Кремлі відбулася прес-конференція прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, під час якої його запитали про удари по економічній інфраструктурі.

Так, журналіст Reuters запитав Пескова: якщо Київ виконає прохання Трампа і припинить атакувати російські підприємства, що виробляють дизельне паливо, чи готова Москва у відповідь припинити удари по українській економічній інфраструктурі.

Журналіст прямо запитав: "Якщо Україна погодиться на це прохання Трампа, чи готова Росія, у свою чергу, утриматися від ударів по частині української економічної інфраструктури?"

"На другу частину запитання я вам не відповім", — заявив Пєсков.

Але на першу частину запитання він все-таки відповів: "Що стосується першої частини вашого запитання, то, безумовно, можна лише вітати будь-який заклик до київського режиму припинити удари по мирній економічній інфраструктурі".

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Нагадаємо, 13 серпня, Дональд Трамп, який перебуває в Ірландії на Відкритому чемпіонаті Ірландії з гольфу, закликав Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах у зв’язку з різким зростанням цін на дизельне паливо в усьому світі. Відповідаючи на запитання журналістів, президент США наполягав, що причиною різкого подорожчання є Україна, а не його тривала війна з Іраном, яка різко обмежила постачання нафти з Близького Сходу.

"Пан Зеленський повинен зробити лише одне. Він повинен припинити знищувати запаси дизельного палива в Росії. Він спричиняє дефіцит дизельного палива", — заявив президент США.

Нагадаємо, що після мирних переговорів 5–8 вересня джерела в Києві повідомили західним ЗМІ, що найближчим часом може йтися про взаємне енергетичне перемир’я між РФ та Україною. Також зазначалося, що конкретні переговори розпочнуться, ймовірно, після виборів до Держдуми РФ 18–20 вересня.

Пізніше з’явилася чітка відповідь Пєскова на ідею енергетичного перемир’я. У коментарі російським ЗМІ прес-секретар Путіна прямо заявив, що Кремль не планує жодного енергетичного перемир’я і навіть не розпочинатиме переговори з цього питання. Причина такого рішення — енергетичне перемир’я буде вигідним для України, тому РФ на це ніколи не погодиться.