Зеленський готовий зустрітися з Путіним у Туреччині: розраховує на посередництво Ердогана

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним у Туреччині. Політик висловив надію, що Реджеп Ердоган допоможе організувати переговори.

Київ, Вашингтон та Анкара мають об’єднатися, щоб перевести гарячу фазу російсько-української війни хоча б у фазу дипломатії. Про це в інтерв'ю CNN Türk заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що сподівається на посередництво президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який має непогані особисті стосунки як із Трампом, так і з Путіним.

"Обговорювалося, що зустріч лідерів у тристоронньому форматі відбудеться в Туреччині. Звісно, якщо Туреччина зможе цього домогтися, ми це сприймемо і просто будемо раді", — заявив Зеленський.

При цьому Зеленський наголосив, що готовий до зустрічі з Путіним у Туреччині, президент якої підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та може виступити практичним і реалістичним посередником.

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Що Україна готова обговорювати з Путіним

Головним пунктом порядку денного саміту лідерів є досягнення беззастережного та повного припинення вогню та його моніторинг. Також дуже важливою темою є гарантії безпеки та післявоєнна відбудова України, зазначив Зеленський.

Водночас Росія також висловила бажання отримати гарантії безпеки.

"Однак саме ми зазнали нападу. Саме нам потрібні гарантії безпеки. Але Росія теж порушує це питання", — зазначив Зеленський, додавши, що цей пункт, очевидно, готові обговорити всі сторони.

Також обговорюватимуться майбутнє обох країн, умови життя людей та територіальне питання.

"Це важливо як для Росії, так і для України. Ми, безумовно, не відмовимося від своїх територій. Ми не можемо змиритися з тим, що наші східні території, включаючи Крим, тимчасово окупований Росією, належать Росії. Це суперечило б нашій честі, волі нашого суспільства та нашій Конституції", — наголосив політик.

Нагадаємо, 31 жовтня президент України Володимир Зеленський разом зі своєю командою прибув до Стамбула для проведення важливих переговорів із президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Також Фокус повідомляв, що Туреччина готова долучитися до відновлення дипломатичного процесу між Україною та Росією.

Однак державний секретар США Марко Рубіо вважає, що Володимир Путін розглядатиме питання про початок мирних переговорів з Україною не раніше весни наступного року.