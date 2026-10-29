Турция хочет присоеденится в переговорный процесс по Украине: о чем Эрдоган договаривался с Трампом

Турция готова присоединиться к возобновлению дипломатического процесса между Украиной и Россией. Об этом Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время телефонного разговора с Дональдом Трампом. Анкара уже не впервые предлагает свои услуги в качестве участника мирного процесса, хотя трехсторонняя встреча в настоящее время готовится в Абу-Даби.

Президент Турции готов содействовать возобновлению дипломатического процесса между Украиной и Россией, чтобы положить конец войне путем переговоров. Об этом Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба турецкого президента İLETİŞİM BAŞKANLIĞI.

Согласно этому сообщению, лидеры уделили особое внимание двусторонним отношениям и региональной безопасности, а Эрдоган подчеркнул намерение Турции и в дальнейшем развивать сотрудничество с Вашингтоном по всем ключевым направлениям.

Помимо российско-украинской войны, в беседе речь шла о Ближнем Востоке. Турецкий лидер отметил, что Анкара внимательно следит за ситуацией в Ормузском проливе и Йемене и стремится снизить напряженность политическими средствами.

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Трамп, со своей стороны, поздравил турок с Днём Республики, который отмечается 29 октября, и пожелал успеха предстоящему саммиту Организации тюркских государств.

Предложение Анкары не ново: ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также заявлял, что страна готова предоставить площадку для возобновления контактов между Киевом и Москвой.

Ранее сообщалось, что Кремль может отказаться от участия в переговорах по Украине в Абу-Даби — об этом предупредил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, сославшись на ухудшение ситуации на линии фронта.

Также сообщалось, что трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США по вопросу прекращения войны могут состояться вскоре после промежуточных выборов в США, запланированных на 3 ноября. Встречу ожидают в Абу-Даби под эгидой американской стороны: сначала её планировали на конец ноября, однако, по словам Владимира Зеленского в интервью The Sun, она может состояться уже 10 ноября.