Буданов проти Мединського? Кого Україна має відправити на переговори в Абу-Дабі

Військові, міністри чи колишня команда з омбудсменом — кого Україні відправити на переговори в Абу-Дабі? США винесли на порядок денний гарантії безпеки, деескалацію та гуманітарні питання, а російську делегацію очолить Мединський. Фокус з'ясував, навіщо Києву розширювати склад делегації та чому навіть із сильнішою командою шанси на обмін полоненими вищі, ніж на укладення великої угоди.

Під час нещодавніх переговорів у Брюсселі США зосередилися на гарантіях безпеки для України та європейської безпеки загалом. Консультації відбулися з Києвом, НАТО та європейськими партнерами — про це у соцмережі X написав зять президента Дональда Трампа та спеціальний посланник США з питань мирних місій Джаред Кушнер.

Мета Вашингтона — розробити практичні механізми, що враховують побоювання всіх сторін і знижують ризик нових конфліктів. Кушнер перелічив п’ять напрямків: постійні консультації з питань безпеки, надійні канали зв’язку під час криз, більша прозорість військової діяльності, взаємні кроки щодо запобігання ескалації та довгострокова система європейської безпеки.

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Будь-які домовленості, підкреслив він, мають поважати суверенітет, територіальну цілісність та самостійність кожної держави.

"Жодна країна не повинна мати права вето щодо суверенного вибору іншої", — написав Кушнер.

НАТО залишиться основою колективної оборони Європи, а консультації у форматі Shell Bay триватимуть із розширенням кола учасників. Росію залучать у рамках мирних переговорів.

"Понад 30 років Європа та Росія намагалися створити стабільну систему безпеки. Десятиліття недовіри та руйнівні наслідки війни роблять це завдання надзвичайно складним, але необхідним для міцного миру", — зазначив Кушнер.

Ця зустріч відбулася напередодні анонсованих переговорів між Україною та Росією, які мають відбутися 10 та 11 листопада в Абу-Дабі. Про це спеціальний представник президента США Стів Віткофф повідомив у соціальній мережі X.

За його словами, на порядку денному — післявоєнні домовленості щодо питань безпеки, деескалація, гуманітарні питання та подальші кроки на шляху до мирного врегулювання.

"10–11 листопада в Абу-Дабі Сполучені Штати виступлять посередником у переговорах на робочому рівні між Україною та Росією, сприяючи реалізації місії президента Трампа — покласти край війні", — написав спеціальний представник.

Вже відомо, що делегацію від РФ очолить помічник президента Росії Володимир Мединський. Прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков повідомив, що до її складу увійдуть представники різних відомств, зокрема Міністерства закордонних справ. До делегації мають приєднатися омбудсмен Тетяна Лантратова та Кирило Дмитрієв. Але точний склад пізніше буде затверджений президентом, — сказав представник Кремля.

Чи варто Україні направляти до Абу-Дабі розширену делегацію та змінювати її склад, зважаючи на те, що попередні переговори не дали бажаних результатів? У цьому й полягає головне питання.

Розширений склад делегації має вирушити на переговори

З огляду на останні заяви Джареда Кушнера про підготовку великої угоди, зокрема масштабної угоди у сфері безпеки, на думку політолога Руслана Бортника, з України має вирушити широка делегація. До її складу мають увійти як керівник Офісу президента Кирило Буданов, так і Рустем Умеров та Давид Арахамія. А крім них — представники Міноборони, Генштабу та ГУР, прем’єр-міністр або хтось із міністрів і навіть спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Тобто делегація має бути представницькою та різноплановою. Насамперед це стосується питань нової архітектури безпеки в Європі, ролі України в цій системі, а також політичного врегулювання. Вже вночі пролунала заява, яку підтвердив і Джаред Кушнер: готується нова угода. Не знаю, чи буде це нова Ялта чи нові Гельсінкі, але йдеться про масштабну геополітичну угоду. Це означає дуже серйозну зміну стратегії США", — підкреслив у коментарі Фокусу політолог.

За словами експерта, Україна певною мірою діятиме дзеркально, виходячи зі складу російської делегації. Якщо російська делегація буде представлена на низькому технічному або середньому рівні — наприклад, Володимиром Мединським і Тетяною Лантратовою, — направляти туди делегацію дуже високого рівня з боку України теж буде досить ризиковано.

"Гадаю, тут слід враховувати два фактори. Перший — наскільки США наполягатимуть на укладенні нової геополітичної угоди. Другий — склад російської делегації", — вважає політолог.

Представники ГУР, Міністерства оборони та Генерального штабу мають увійти до складу делегації, оскільки, очевидно, буде обговорюватися модель перемир'я. Без професійних військових фахівців предметно обговорити це питання практично неможливо.

На думку політолога Вадима Трюхана, склад делегації завжди формується з урахуванням поставлених завдань. Отже, основний склад української делегації не зміниться.

"Яке завдання стоїть зараз? Не домовитися, а створити видимість наміру домовлятися. По-друге, зараз немає сенсу змінювати склад делегації, оскільки в стратегії поведінки нічого не змінилося. Крім того, склад делегації залежить від того, кого направляє інша сторона. Цілком очевидно, що російська сторона висуває Володимира Мединського, а також, судячи з усього, інших представників колишнього складу. Тому зрозуміло, що поїдуть ті самі люди і, відповідно, жодних проривів не буде", — підкреслює політолог.

Єдине, що, за його словами, було б доречно, — враховувати порядок денний переговорів. Йдеться про питання безпеки та відновлення після війни. Не про припинення війни, а саме про відновлення. Тому доцільно, щоб у складі делегації також були представники економічного блоку — представники міністерств економіки, фінансів та інфраструктури, а також сектору безпеки та оборони.

"Логічно, що якщо від РФ поїде уповноважений з прав людини — це гуманітарний аспект — то до складу делегації слід включити й Дмитра Лубінця. Нехай обговорюють подальші обміни, питання заручників, повернення дітей та інші гуманітарні питання. До речі, саме гуманітарний напрям — єдиний, за яким дійсно можна досягти певних домовленостей і реалізувати їх", — підкреслює експерт.

Прориву на зустрічі в ОАЕ не буде

Водночас, на думку Вадима Трюхана, у Абу-Дабі не відбудеться значного прориву в переговорах. Руслан Бортник дотримується тієї ж думки та уточнює, що в кращому разі знову вдасться досягти лише незначних домовленостей документального характеру. А ось стратегічну угоду навряд чи буде укладено на цьому етапі.

"Це пов'язано з тим, що після поразки Трампа та республіканців на виборах у США позиція України, як я вважаю, стане жорсткішою, ніж позиція Європи. Тому ймовірність компромісу залишається дуже низькою. Адже без взаємних поступок досягти домовленостей неможливо. З’явиться новий порядок денний, нові гасла. Почнеться робота над масштабною угодою у сфері безпеки в Європі. Однак до завершення цього процесу, узгодження умов і підписання збалансованого документа, що передбачає взаємні поступки сторін, ще дуже далеко", — впевнений Руслан Бортник.

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