"Украина будет иметь несколько иную форму": Трамп сказал, что будет после завершения войны РФ (видео)

Президент США Дональд Трамп высказался о границах Украины после гипотетического завершения войны и мирных переговоров. По мнению главы Белого дома, страна, вероятно, потеряет часть территории в результате соглашения, над которым работает Вашингтон. Что сказал американский президент о будущем Украины?

Высказывания Трампа о ситуации в Украине после окончания войны и заключения соглашения прозвучали в интервью программе "60 Minutes" телеканала CBS News. Помимо потери оккупированных Россией территорий речь шла о том, сохранит ли Украина государственность и суверенитет.

Ведущий CBS News поинтересовался у Трампа будущим Украины по итогам российско-украинской войны и уточнил, что Украина сохранила независимость благодаря американской помощи. В ответ президент США заметил, что "еще нет, еще нет", и высказался о потере территорий и о том, что если бы он стал президентом раньше, то войны не было бы. По оценке Трампа, "между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть. Это началось, когда они впервые встретились — было проявлено большое неуважение к России".

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"Посмотрим, как всё сложится, но я надеюсь. Я думаю, что мы это сделаем, и я думаю, что это произойдет, и Украина в конечном итоге примет немного иную форму. Это война, которой никогда не должно было быть. Если бы я был президентом, этой войны никогда бы не было", — сказал Трамп.

Далее американский президент заверил, что точно не он ограничил доступ к Starlink для Украины, а также опроверг причастность владельца SpaceX Илона Маска. Кроме того, Трамп несколько раз повторил, что не знает, почему и кто отключил военные терминалы связи для ВСУ.

"Я не думаю, что Маск буквально что-то изменил. Я не могу сказать вам, кто отключил. Могу сказать, что в конце концов он снова отказался, и поэтому он у них", — пытался объяснить глава Белого дома.

Один из вопросов ведущего касался помощи Трампа России, когда он заключил дизельное соглашение о продаже российского топлива и получении денег на продолжение войны. В ответ президент заявил, что на самом деле не снимал санкции с Путина, и начал перечислять, сколько всего "он дал Украине, хотя Обама дал лишь бумагу". Речь шла, прежде всего, о ПТРК, которые получили ВСУ во время его первого срока в Белом доме. Далее Трамп упомянул о президенте Джо Байдене, который дал Украине "350 млрд долл. наличными и оружием", и о том, что он "ничего не дал", но теперь за все платит Европа.

"Я ничего им не давал. Я отдаю это Европе, продаю по полной цене, а они платят нам. У Европы есть деньги. Европа бы заплатила, но никто не спрашивал. Поэтому мы просто поставляли оружие за оружием. И, кстати, Украина имела смелость его использовать, потому что нужно иметь мужество, чтобы его использовать. А они были очень грозными, потому что имели лучшее оружие на земле", — заявил Трамп.

Мирные переговоры — подробности

Отметим, что 7 ноября, за несколько дней до возобновления трехсторонней встречи делегаций США, Украины и РФ в Абу-Дале, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался по поводу мирных переговоров и завершения войны. По оценке Рютте, Украина завершит войну путем компромисса и вряд ли вернет всю оккупированную Россией территорию. Кроме того, чиновник подчеркнул, что только украинцы будут определять пределы компромисса.

Напоминаем, что издание The Financial Times передало предполагаемое заявление Путина по поводу Украины, в котором он пригрозил полным уничтожением инфраструктуры к весне 2027 года.