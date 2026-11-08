Україна готується до тристоронніх переговорів в Абу-Дабі: хто увійшов до делегації
Володимир Зеленський остаточно визначив склад команди, яка братиме учать у переговорах з росіянами в Об'єднаних Арабських Еміратах. Глава офісу президента делегацією не керуватиме.
Команда президента визначила склад делегації для тристоронніх переговорів у форматі Україна-Росія-США в Абу-Дабі 10–11 листопада. Про це виданню "РБК-Україна" повідомило поінформоване джерело.
За словами співрозмовника, українська делегація складатиметься з:
- очільника СЗР Рустема Умєрова (голова делегації),
- очільника ОПУ Кирила Буданова,
- голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії,
- першого заступника глави ОПУ Сергія Кислиці,
- заступника начальника ГУР МО Вадима Скібіцького.
У зустрічі братиме участь й аналітик із команди Служби зовнішньої розвідки.
Окрім того, військовим напрямком у перемовинах продовжить займатися колишній глава Генштабу генерал-лейтенант Андрій Гнатов, хоча цього разу на зустрічі його не буде, зауважив співрозмовник.
Також в Абу-Дабі заплановані окремі переговорні формати з представниками країн Європи.
Видання Bloomberg інформувало, що від РФ на переговорах будуть помічник Путіна Володимир Мединський, начальник ГУ ГШ РФ Ігор Костюков, помічник президента Юрій Ушаков, а також заступники міністра закордонних справ Михайло Галузін і Сергій Рябков.
Раніше повідомлялося, що робочі переговори України та Росії пройдуть 10–11 листопада в Абу-Дабі при поседництві США. Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф розповідав, що сторони обговорюватимуть післявоєнну безпеку, деескалацію та гуманітарні питання.
Також Фокус писав, навіщо Києву розширювати склад делегації.