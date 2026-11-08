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Україна готується до тристоронніх переговорів в Абу-Дабі: хто увійшов до делегації

Рустем Умєров та Кирило Буданов
Рустем Умєров та Кирило Буданов | Фото: Рустем Умеров/Facebook

Володимир Зеленський остаточно визначив склад команди, яка братиме учать у переговорах з росіянами в Об'єднаних Арабських Еміратах. Глава офісу президента делегацією не керуватиме.

Команда президента визначила склад делегації для тристоронніх переговорів у форматі Україна-Росія-США в Абу-Дабі 10–11 листопада. Про це виданню "РБК-Україна" повідомило поінформоване джерело.

За словами співрозмовника, українська делегація складатиметься з:

  • очільника СЗР Рустема Умєрова (голова делегації),
  • очільника ОПУ Кирила Буданова,
  • голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії,
  • першого заступника глави ОПУ Сергія Кислиці,
  • заступника начальника ГУР МО Вадима Скібіцького.

У зустрічі братиме участь й аналітик із команди Служби зовнішньої розвідки.

Окрім того, військовим напрямком у перемовинах продовжить займатися колишній глава Генштабу генерал-лейтенант Андрій Гнатов, хоча цього разу на зустрічі його не буде, зауважив співрозмовник.

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Також в Абу-Дабі заплановані окремі переговорні формати з представниками країн Європи.

Видання Bloomberg інформувало, що від РФ на переговорах будуть помічник Путіна Володимир Мединський, начальник ГУ ГШ РФ Ігор Костюков, помічник президента Юрій Ушаков, а також заступники міністра закордонних справ Михайло Галузін і Сергій Рябков.

Раніше повідомлялося, що робочі переговори України та Росії пройдуть 10–11 листопада в Абу-Дабі при поседництві США. Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф розповідав, що сторони обговорюватимуть післявоєнну безпеку, деескалацію та гуманітарні питання.

Також Фокус писав, навіщо Києву розширювати склад делегації.