РФ готує на переговори делегацію вищого рівня, ніж на попередні, — Bloomberg

Росія направляє на переговори з Україною в Абу-Дабі — що проходять за посередництва США — представників вищого рівня, ніж на попередні раунди.

Про це пише Bloomberg. За словами журналістів видання, такий рух свідчить про готовність РФ до більш змістовних переговорів після місяців "дипломатичного глухого кута".

Переговори з РФ в Абу-Дабі

Склад учасників зустрічей, які мають розпочатися вже у вівторок, 10 листопада, вказує на те, що Москва готова зосередитися як на політичних питаннях, так і на ситуації з поля бою.

Як повідомило російське агентство "Інтерфакс" з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова, до складу російської делегації, що вирушає до Об’єднаних Арабських Еміратів, увійдуть заступники міністра закордонних справ Сергій Рябков і Михайло Галузін, начальник військової розвідки Ігор Костюков, а також високопоставлений офіцер Генерального штабу Юрій Жигарловський. Очолить делегацію помічник Путіна Володимир Мединський.

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Сергій Рябков — провідний російський дипломат, який курує відносини зі США та Іраном, а також переговори щодо контролю над озброєннями, тоді як Володимир Мединський бере участь у російсько-українських переговорах ще з часів зустрічей у Стамбулі 2022 року. Ігор Костюков також очолював російську делегацію в Абу-Дабі в січні.

За інформацією на сайті Кремля, Путін вже обговорив підготовку до переговорів із Радою безпеки РФ; у цій нараді взяли участь усі члени делегації, що вирушає до ОАЕ.

Путін погодився відновити тристоронні переговори зі США та Україною щодо можливої ​​мирної угоди під час зустрічі з посланцем президента США Дональда Трампа — Стівом Віткоффом, яка відбулася в жовтні в Москві. За даними Кремля, переговори включатимуть обговорення механізму безпеки для Росії та України після завершення воєнних дій.

Українську делегацію очолить Рустем Умєров, голова Служби зовнішньої розвідки України. До складу команди також входять керівник ОП Кирило Буданов і Давид Арахамія.

Нагадаємо, Фокус раніше з'ясував, навіщо Києву розширювати склад делегації та чому навіть із сильнішою командою шанси на обмін полоненими вищі, ніж на укладення великої угоди.

Нагадуємо, 10-11 листопада в Абу-Дабі має відбутись новий раунд переговорів щодо війни РФ проти України: у Кремлі озвучили нову позицію.