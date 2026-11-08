РФ готовит к переговорам делегацию более высокого уровня, чем на предыдущие, — Bloomberg

Россия направляет на переговоры с Украиной в Абу-Даби — которые проходят при посредничестве США — представителей более высокого уровня, чем на предыдущие раунды.

Об этом пишет Bloomberg. По словам журналистов издания, такой шаг свидетельствует о готовности РФ к более содержательным переговорам после нескольких месяцев "дипломатического тупика".

Переговоры с РФ в Абу-Даби

Состав участников встреч, которые должны начаться уже во вторник, 10 ноября, свидетельствует о том, что Москва готова сосредоточиться как на политических вопросах, так и на ситуации на поле боя.

Как сообщило российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, в состав российской делегации, отправляющейся в Объединенные Арабские Эмираты, войдут заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник военной разведки Игорь Костюков, а также высокопоставленный офицер Генерального штаба Юрий Жигарловский. Возглавит делегацию помощник Путина Владимир Мединский.

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Сергей Рябков — ведущий российский дипломат, курирующий отношения с США и Ираном, а также переговоры по контролю над вооружениями, тогда как Владимир Мединский участвует в российско-украинских переговорах ещё со времён встреч в Стамбуле в 2022 году. Игорь Костюков также возглавлял российскую делегацию в Абу-Даби в январе.

Согласно информации на сайте Кремля, Путин уже обсудил подготовку к переговорам с Советом безопасности РФ; в этом совещании приняли участие все члены делегации, отправляющейся в ОАЭ.

Путин согласился возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной о возможном мирном соглашении в ходе встречи с представителем президента США Дональда Трампа — Стивом Виткоффом, которая состоялась в октябре в Москве. По данным Кремля, переговоры будут включать обсуждение механизма обеспечения безопасности для России и Украины после завершения военных действий.

Украинскую делегацию возглавит Рустем Умеров, глава Службы внешней разведки Украины. В состав делегации также входят руководитель Администрации президента Кирилл Буданов и Давид Арахамия.

Напомним, что Фокус ранее выяснил, зачем Киеву расширять состав делегации и почему даже с более сильной командой шансы на обмен пленными выше, чем на заключение крупного соглашения.

Напоминаем, что 10–11 ноября в Абу-Даби должен состояться новый раунд переговоров по поводу войны РФ против Украины: в Кремле озвучили новую позицию.