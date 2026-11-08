Украина готовится к трехсторонним переговорам в Абу-Даби: кто вошел в состав делегации

Владимир Зеленский окончательно определил состав команды, которая примет участие в переговорах с россиянами в Объединенных Арабских Эмиратах. Глава офиса президента не будет возглавлять делегацию.

Команда президента определила состав делегации для трехсторонних переговоров в формате "Украина–Россия–США" в Абу-Даби 10–11 ноября. Об этом изданию "РБК-Украина" сообщил осведомленный источник.

По словам собеседника, украинская делегация будет состоять из:

главы СВР Рустема Умерова (руководитель делегации),

главы ОПУ Кирилла Буданова,

председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии,

первого заместителя главы ОПУ Сергея Кислицы,

заместителя начальника ГУР МО Вадима Скибицкого.

Во встрече также примет участие аналитик из команды Службы внешней разведки.

Военным направлением переговоров по-прежнему будет заниматься бывший глава Генштаба генерал-лейтенант Андрей Гнатов, хотя на этот раз его не будет на встрече, отметил собеседник.

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Кроме того, в Абу-Даби запланированы отдельные переговоры с представителями европейских стран.

Издание Bloomberg сообщило, что от РФ на переговорах будут присутствовать помощник Путина Владимир Мединский, начальник ГУ ГШ РФ Игорь Костюков, помощник президента Юрий Ушаков, а также заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков.

Ранее сообщалось, что рабочие переговоры между Украиной и Россией пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби при посредничестве США. Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Виткофф рассказал, что стороны будут обсуждать вопросы послевоенной безопасности, деэскалации и гуманитарные вопросы.

Кроме того, Фокус писал о том, зачем Киеву расширять состав делегации.