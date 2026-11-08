Украина готовится к трехсторонним переговорам в Абу-Даби: кто вошел в состав делегации
Владимир Зеленский окончательно определил состав команды, которая примет участие в переговорах с россиянами в Объединенных Арабских Эмиратах. Глава офиса президента не будет возглавлять делегацию.
Команда президента определила состав делегации для трехсторонних переговоров в формате "Украина–Россия–США" в Абу-Даби 10–11 ноября. Об этом изданию "РБК-Украина" сообщил осведомленный источник.
По словам собеседника, украинская делегация будет состоять из:
- главы СВР Рустема Умерова (руководитель делегации),
- главы ОПУ Кирилла Буданова,
- председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии,
- первого заместителя главы ОПУ Сергея Кислицы,
- заместителя начальника ГУР МО Вадима Скибицкого.
Во встрече также примет участие аналитик из команды Службы внешней разведки.
Военным направлением переговоров по-прежнему будет заниматься бывший глава Генштаба генерал-лейтенант Андрей Гнатов, хотя на этот раз его не будет на встрече, отметил собеседник.
Кроме того, в Абу-Даби запланированы отдельные переговоры с представителями европейских стран.
Издание Bloomberg сообщило, что от РФ на переговорах будут присутствовать помощник Путина Владимир Мединский, начальник ГУ ГШ РФ Игорь Костюков, помощник президента Юрий Ушаков, а также заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков.
Ранее сообщалось, что рабочие переговоры между Украиной и Россией пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби при посредничестве США. Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Виткофф рассказал, что стороны будут обсуждать вопросы послевоенной безопасности, деэскалации и гуманитарные вопросы.
Кроме того, Фокус писал о том, зачем Киеву расширять состав делегации.