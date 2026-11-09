"Оценили психологическое состояние Путина": почему лидеры Европы самовольно звонили в Кремль

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере позвонили российскому диктатору Путину, чтобы оценить его психологическое состояние и продемонстрировать решимость Европы, сообщили западные СМИ. Политики убедились, что глава Кремля в здравом уме, несмотря на новые требования к Европе и НАТО. Что показал телефонный звонок Стубба и Стере на фоне попыток европейцев присоединиться к мирным переговорам и в контексте встречи 10–11 ноября в Абу-Даби?

Стубба и Стере хотели продемонстрировать Путину решимость Европы, но вместо этого на поверхность всплыли противоречия между европейскими столицами по поводу войны РФ против Украины, говорится в материале издания Politico. После звонка в Кремль начались споры по двум направлениям. Первое направление — кого именно следует уполномочить на переговоры с Москвой? А второе, самое главное, — приведут ли переговоры с Путиным к миру или "вознаградят агрессора". Еще один вопрос — можно ли доверять США в вопросе мирного соглашения, поскольку неясно, действительно ли Вашингтон стоит на стороне Украины и защищает ли он ее интересы. Двое переговорщиков самовольно решили позвонить в Кремль, чтобы выразить позицию Европы, услышать Путина и оценить его душевное состояние.

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Анонимный собеседник Politico сообщил журналистам, что "Путин вел себя рационально и профессионально во время телефонного разговора". Кроме того, по оценке неназванного европейского чиновника, аргументы российского диктатора были "абсолютно четкими". При этом источники расходятся во мнениях относительно хода 90-минутного телефонного разговора. Поступала информация, что Путин прочитал Стуббу и Стере лекцию по истории отношений и войн Российской империи с северными соседями. Впрочем, официально Стере заявил, что ничего подобного не было, а вместо этого обсуждали деэскалацию российско-украинского конфликта, территориальные вопросы, которые "должны решаться между лидерами с глазу на глаз", и безопасность судоходства в Балтийском море. При этом лидер Норвегии отметил, что Путин имеет право на свои аргументы, и они их внимательно выслушали.

"То, что он берет трубку, что у нас есть другие способы связи, я думаю, свидетельствует, по крайней мере, о готовности сесть за стол переговоров", — привели СМИ слова Стере.

В материале поясняется, что некоторые европейские лидеры считают, что в вопросе войны с РФ никто не представляет интересы Европы. Лидеры Норвегии и Финляндии попытались прояснить этот вопрос и хотя бы вскользь присоединиться к переговорам. Politico привело оценки других европейских политиков по поводу самовольного звонка в Москву. Некоторые политики удивлялись, другие отвергали возможность контактов с Путиным, третьи говорили, что "некоторые хотят попасть в учебники по истории".

"Важно, чтобы Дональд Трамп не был единственным лидером Запада, который ведет переговоры с Путиным. Европе также нужны проукраинские лидеры, которые доносят свои послания до Путина", — сказал неназванный высокопоставленный европейский чиновник.

В итоге СМИ подытожили высказывание Стере после беседы с Путиным, что он не верит в результативность переговоров в Абу-Даби 10–11 ноября.

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Переговоры по Украине — что известно

Отметим, что беседа лидеров Норвегии и Финляндии с Путиным состоялась 27 октября, через шесть дней после мирных переговоров по Украине 20–21 октября. Переговоры заключались в том, что спецпредставитель США Стив Уиткофф сначала пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем — с российским диктатором Путиным. Итоги переговоров — четырёхдневное прекращение огня в Олешках, освобождение россиянами пленённого американца и согласие на трёхстороннюю встречу делегаций. Встреча состоится 10-11 ноября в Абу-Даби: делегацию РФ возглавит псевдоисторик Мединский, делегацию Украины — глава СЗР Рустем Умеров (также будет присутствовать глава ОП Кирилл Буданов).

Напоминаем, что 9 ноября Дональд Трамп выступил с комментарием о мирных переговорах по Украине и о том, чем, вероятно, закончится война.