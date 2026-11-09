Лавров назвал первый вопрос переговоров в Абу-Даби: что хочет обсудить РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил вопрос, с которого, по его словам, начнутся переговоры о прекращении войны в Украине в Абу-Даби. Российская сторона хочет в первую очередь обсудить вопросы безопасности России, Украины и региона в целом.

Об этом Лавров заявил, комментируя предстоящую встречу для российских СМИ. По словам главы российского МИД, Москва положительно оценивает подход Соединенных Штатов к обсуждению гарантий безопасности, сообщает российское агентство "Интерфакс".

Именно вопрос безопасности Лавров назвал первым пунктом повестки дня предстоящих консультаций. По его словам, после консультаций необходимо будет согласовать соответствующие принципы, которые впоследствии могут стать частью полноценного соглашения.

"Я слышал заявления Рубио о том, что на переговорах в Абу-Даби и в целом в ситуации вокруг украинского конфликта ключевое значение приобретают вопросы безопасности. Сама повестка дня переговоров в Абу-Даби предусматривает в качестве первого пункта вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе", — сказал Лавров.

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В то же время российский министр не уточнил, какие именно гарантии безопасности имеет в виду Москва и какие конкретные предложения планирует представить на встрече. Также Лавров не сообщил, готова ли Россия согласиться на конкретные условия прекращения боевых действий.

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Как ранее сообщал Фокус, 10–11 ноября Украина, США и Россия должны провести новый раунд переговоров в Абу-Даби. Специальный представитель Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил, какие вопросы планируется вынести на обсуждение.

Кроме того, мы сообщали, какие вопросы Украина планирует поднять в ходе переговоров и кто будет представлять украинскую сторону. Также в Абу-Даби запланированы отдельные переговорные форматы с представителями европейских стран.