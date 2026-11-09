Лавров назвав перше питання переговорів в Абу-Дабі: що хоче обговорити РФ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров озвучив питання, з якого, за його словами, розпочнуться переговори щодо завершення війни в Україні в Абу-Дабі. Російська сторона хоче насамперед обговорити безпеку Росії, України та регіону загалом.

Про це Лавров заявив, коментуючи майбутню зустріч російським медіа. За словами глави російського МЗС, Москва позитивно оцінює підхід Сполучених Штатів до обговорення безпекових гарантій, інформує російський "Інтерфакс".

Саме питання безпеки Лавров назвав першим пунктом порядку денного майбутніх консультацій. За його словами, після консультацій необхідно буде узгодити відповідні принципи, які згодом можуть стати частиною повноцінної домовленості.

"Я чув заяви Рубіо, що на переговорах в Абу-Дабі та загалом в ситуації навколо українського конфлікту, ключового значення набувають питання безпеки. Сам порядок денний переговорів в Абу-Дабі передбачає першим пунктом питання безпеки Росії, України та загалом безпеки в цьому регіоні", — сказав Лавров.

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Водночас російський міністр не уточнив, які саме гарантії безпеки має на увазі Москва та які конкретні пропозиції планує представити на зустрічі. Також Лавров не повідомив, чи готова Росія погодитися на конкретні умови припинення бойових дій.

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Як раніше писав Фокус, 10–11 листопада Україна, США та Росія мають провести новий раунд переговорів в Абу-Дабі. Спеціальний представник Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, які питання планують винести на обговорення.

Також ми інформували, які питання Україна планує порушити під час переговорів і хто представлятиме українську сторону. Також в Абу-Дабі заплановані окремі переговорні формати з представниками країн Європи.