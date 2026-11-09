Делегація України вже в дорозі до Абу-Дабі: Умєров розкрив деталі щодо майбутніх переговорів

Українська переговорна делегація вже в дорозі до Абу-Дабі. Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров: тристоронні зустрічі за участі України, США та Росії відбудуться у вівторок і середу, а паралельно Київ координуватиметься з європейцями.

Переговорна група України вже перебуває в дорозі до Абу-Дабі, де 10 та 11 листопада мають пройти зустрічі в тристоронньому форматі за участі представників України, США та Росії. Про поїздку делегації повідомив голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.

Ті самі дні в Абу-Дабі проведуть і європейці – зокрема представники формату Е4, до якого входять Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія. Приїдуть також представники НАТО та Єврокомісії. З ними українська сторона проведе окремі координаційні зустрічі.

"Для нас принципово зберігати тісну координацію з усіма нашими ключовими партнерами, забезпечувати узгодженість позицій і спільне розуміння подальших кроків у переговорному процесі. Як визначено президентом Володимиром Зеленським, робимо все, щоб Європа була учасницею дипломатичного процесу", – наголосив Умєров.

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Окремо він подякував Еміратам за майданчик для переговорів, а спецпредставникам США Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру – за підготовку зустрічей.

Орієнтири української сторони Умєров окреслив трьома пунктами: довготривалий і стійкий мир, гарантована безпека для України та реальні можливості для відновлення країни після війни.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав питання, з якого, за його словами, почнуться переговори в Абу-Дабі. Москва хоче передусім обговорювати безпеку Росії, України та регіону загалом.

Також повідомлялося, що 10–11 листопада відбудеться чергова тристороння зустріч делегацій України, США та РФ: українську сторону очолить голова СЗР Рустем Умєров, російську – Володимир Мединський. У лютому 2026 року Росія від переговорів відмовилася й вимагала віддати Донбас без бою в обмін на відновлення розмов. Нинішня зустріч відбувається на тлі українських ударів по російських НПЗ, російських ударів по енергетиці та цивільній інфраструктурі України, а також після виборів до Конгресу США, які програли республіканці Дональда Трампа.