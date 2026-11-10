Трамп заявляет о "сильном желании" завершить войну в Украине: о чем будут говорить в Абу-Даби

В США предположили, о чем будут договариваться стороны в Абу-Даби, возможны ли территориальные уступки и какие гарантии безопасности могут предложить Киеву.

Президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами, заявил, что Вашингтон видит "очень сильное желание" России и Украины прекратить войну. По его словам, обе страны устали от боевых действий, а американская сторона активно участвует в поиске решения. Об этом он сказал в преддверии трехсторонних переговоров в Абу-Даби, которые должны начаться 10 ноября, передает Reuters.

"Мы ведем очень хороший разговор об этом в Абу-Даби", – заявил Трамп журналистам в Белом доме.

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Президент США подчеркнул, что видит значительное желание положить конец войне между Россией и Украиной. В то же время его обещание завершить конфликт, который он дал после вступления в должность в январе 2025 года, до сих пор остается невыполненным. Об этом ему напомнил журналист MS NOW, после чего Трамп назвал его репортером "фейкового" СМИ.

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Территориальные уступки и гарантии безопасности – о чем будут говорить в Абу-Даби

Как сообщило ранее в понедельник американское чиновник, накануне состоявшихся на этой неделе переговоров в Абу-Даби и Россия, и Украина в частных разговорах демонстрируют определенную гибкость относительно возможного обмена территориями.

Чиновник, который общался с журналистами накануне переговоров, отметил, что одной из ключевых тем обсуждения станут гарантии безопасности для Украины, в частности возможность предоставления Киеву защиты, аналогичной статье 5 Устава НАТО.

И Украина, и Россия до сих пор занимали непоколебимые позиции по территориальному вопросу. Украина настаивает на отведении российских войск к начальной границе между двумя странами, в то время как Владимир Путин стремится получить контроль над всем регионом Донбасса.

Но неназванное должностное лицо утверждает, что обе стороны в частном порядке демонстрируют определенный потенциал для компромисса. Он отметил, что любое территориальное соглашение, вероятно, будет заключено на завершающем этапе переговоров — после того, как стороны договорятся по другим вопросам, в частности по послевоенной архитектуре безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что успехи украинских войск на поле боя и растущие потери России укрепляют позиции Киева на переговорах.

Эти переговоры станут первыми с февраля, направленными на приближение завершения полномасштабной войны.

От США на переговоры поедут Стив Виткофф и Джаред Кушнер. После Абу-Даби они, вероятно, отправятся в Россию для встречи с Путиным.

Заметив, что переговорный процесс потребует некоторое время, чиновник добавил, что американская сторона с осторожным оптимизмом оценивает возможность достижения прогресса.

В последние недели между Зеленским и Трампом возникли разногласия из-за решения президента США закупать российское дизельное топливо, приостановить действие некоторых санкций, а также из-за его призыва в Киев прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Трамп также заявлял, повторяя российские нарративы, что Зеленский должен уйти с поста.

Линия фронта, простирающаяся на 1200 км, остается относительно неизменной в течение многих месяцев; российские войска контролируют около 20% территории Украины.

Известно, что Кремль отправил в Абу-Даби помощника Путина Владимира Мединского, заместителей министра иностранных дел Сергея Рябкова и Михаила Галузина, а также представителей Генштаба Игоря Костюкова и Юрия Жигарловского. Куратором переговорной группы от РФ станет помощник Путина Юрий Ушаков.

Напомним, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров уже рассказал, что трехсторонние встречи с участием Украины, США и России состоятся во вторник и среду, а параллельно Киев будет координироваться с европейцами.

В то же время глава фракции "Слуга народа" и член делегации Давид Арахамия отметил, что прорывов с первого дня переговоров в Абу-Даби в Киеве не ожидают — именно возобновление трехстороннего формата уже считают результатом.