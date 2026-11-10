Трамп заявляє про "сильне бажання" завершити війну в Україні: про що говоритимуть в Абу-Дабі

У США припустили, про що домовлятимуться сторони в Абу-Дабі, чи можливі територіальні поступки та які гарантії безпеки можуть запропонувати Києву.

Президент США Дональд Трамп, спілкуючись із журналістами, заявив, що Вашингтон бачить "дуже сильне бажання" Росії та України припинити війну. За його словами, обидві країни втомилися від бойових дій, а американська сторона бере активну участь у пошуку рішення. Про це він сказав напередодні тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, які мають розпочатися 10 листопада, передає Reuters.

"Ми ведемо дуже добру розмову про це в Абу-Дабі", – заявив Трамп журналістам у Білому домі.

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Президент США наголосив, що бачить значне бажання покласти край війні між Росією та Україною. Водночас його обіцянка завершити конфлікт, яку він дав після вступу на посаду в січні 2025 року, досі залишається невиконаною. Про це йому нагадав журналіст MS NOW, після чого Трамп назвав його репортером "фейкового" ЗМІ.

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Територіальні поступки та гарантії безпеки — про що говоритимуть в Абу-Дабі

Як повідомив раніше в понеділок американський посадовець, напередодні переговорів в Абу-Дабі, що відбудуться цього тижня, і Росія, і Україна в приватних розмовах демонструють певну гнучкість щодо можливого обміну територіями.

Посадовець, який спілкувався з журналістами напередодні переговорів, зазначив, що однією з ключових тем обговорення стануть гарантії безпеки для України, зокрема можливість надання Києву захисту, аналогічного до статті 5 Статуту НАТО.

І Україна, і Росія досі займали непохитні позиції щодо територіального питання. Україна наполягає на відведенні російських військ до початкового кордону між двома країнами, тоді як Володимир Путін прагне отримати контроль над усім регіоном Донбасу.

Але неназваний посадовець стверджує, що обидві сторони в приватному порядку демонструють певний потенціал для компромісу. Він зазначив, що будь-яка територіальна угода, ймовірно, буде укладена на завершальному етапі переговорів — після того, як сторони домовляться з інших питань, зокрема щодо повоєнної архітектури безпеки.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок заявив, що успіхи українських військ на полі бою та зростаючі втрати Росії зміцнюють позиції Києва на переговорах.

Ці переговори стануть першими з лютого, спрямованими на наближення завершення повномасштабної війни.

Від США на переговори поїдуть Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Після Абу-Дабі вони, ймовірно, вирушать до Росії для зустрічі з Путіним.

Зауваживши, що переговорний процес потребуватиме певного часу, посадовець додав, що американська сторона з обережним оптимізмом оцінює можливість досягнення прогресу.

Останніми тижнями між Зеленським і Трампом виникли розбіжності через рішення президента США закуповувати російське дизельне пальне, призупинити дію деяких санкцій, а також через його заклик до Києва припинити атаки на російські нафтопереробні заводи. Трамп також заявляв, повторюючи російські наративи, що Зеленський має піти з посади.

Лінія фронту, що простягається на 1200 км, залишається відносно незмінною протягом багатьох місяців; російські війська контролюють близько 20% території України.

Відомо, що Кремль відправив в Абу-Дабі помічника Путіна Володимира Мединського, заступників міністра закордонних справ Сергія Рябкова і Михайла Галузіна, а також представників Генштабу Ігоря Костюкова і Юрія Жигарловського. Куратором переговорної групи від РФ буде помічник Путіна Юрій Ушаков.

Нагадаємо, голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров вже розповів, що тристоронні зустрічі за участі України, США та Росії відбудуться у вівторок і середу, а паралельно Київ координуватиметься з європейцями.

В той же час голова фракції "Слуга народу" та член делегації Давид Арахамія зазначив, що проривів від першого дня переговорів в Абу-Дабі в Києві не чекають – саме відновлення тристороннього формату вже вважають результатом.