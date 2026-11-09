Прориву в перший день не буде: чого очікує делегація України від переговорів в Абу-Дабі

Проривів від першого дня переговорів в Абу-Дабі в Києві не чекають – саме відновлення тристороннього формату вже вважають результатом. Про це сказав голова фракції "Слуга народу" та член делегації Давид Арахамія, тоді як Вашингтон окреслив чотири пріоритети цих зустрічей.

Мінімальними назвав очікування від перших переговорів в Абу-Дабі голова фракції "Слуга народу" й член української делегації Давид Арахамія. В інтервʼю Deutsche Welle він пояснив, що уже сам факт відновлення тристороннього формату – це досягнення.

"А ось від другого раунду ми вже дечого очікуємо", – додав політик.

Американських представників Арахамія оцінив як таких, що не стають на чийсь бік і діють, за його словами, симетрично.

До складу делегації увійшов і голова Офісу президента Кирило Буданов. Він повідомив у Telegram, що вже прямує до Абу-Дабі. Ключовим для себе напрямом він назвав гуманітарний.

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"Потрібно інтенсифікувати обміни полоненими. Розраховую, що діалог в ОАЕ дасть практичний результат і ми зможемо домовитися про наступні етапи повернення наших людей додому", – написав Буданов.

Важливим він назвав і сам факт продовження дипломатичного процесу, висловивши сподівання на конструктивний діалог: Україна, за його словами, як ніхто інший прагне якнайшвидшого завершення війни. Окремо Буданов подякував Обʼєднаним Арабським Еміратам за сприяння в організації зустрічей, а також американській стороні – Джареду Кушнеру та Стіву Віткоффу – за особисті зусилля.

Напередодні зустрічей спецпредставник США Джаред Кушнер виклав у соцмережі Х американське бачення процесу. Робота, за його словами, зосереджена на чотирьох взаємоповʼязаних напрямах: припинення бойових дій, створення надійних повоєнних гарантій безпеки, які зменшать ризик нової війни, підготовка комплексного економічного плану для України та гуманітарні кроки.

Перед початком дводенних тристоронніх переговорів Кушнер і офіс спеціального представника з мирних місій зустрінуться з партнерами з України, ЄС, НАТО, Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії – консультації з ними тривають уже кілька тижнів.

Завдання американської сторони – звести Україну та Росію для прямого обговорення повоєнних безпекових занепокоєнь, пропозицій і можливих рішень. У Вашингтоні сподіваються знайти точки дотику й створити поштовх для наступної фази переговорів. Це будуть перші тристоронні переговори з лютого.

Усеохопне врегулювання, наголосив Кушнер, зрештою потребуватиме й прямої взаємодії Росії з європейськими партнерами щодо ширших безпекових домовленостей – умови для цього мають скластися саме після Абу-Дабі.

Разом з ЄС та іншими європейськими партнерами США працюють над повоєнними фінансовими потребами України: відбудовою, підтримкою критичної інфраструктури, залученням приватних інвестицій і створенням умов для тривалого економічного зростання.

Основою для нової архітектури безпеки, за словами Кушнера, мають стати наявні європейські угоди та інституції: американська сторона пропонує посилити консультації, налагодити надійні канали звʼязку в кризових ситуаціях, підвищити прозорість військової діяльності та запровадити взаємні кроки для зниження ризику ескалації – за повної поваги до суверенітету кожної держави.

Раніше повідомлялося, що українська переговорна делегація вже в дорозі до Абу-Дабі. Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров: тристоронні зустрічі за участі України, США та Росії відбудуться у вівторок і середу, а паралельно Київ координуватиметься з європейцями.

Також повідомлялося, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав питання, з якого, за його словами, почнуться переговори в Абу-Дабі. Москва хоче передусім обговорювати безпеку Росії, України та регіону загалом.

Крім цього повідомлялося, що 10–11 листопада відбудеться чергова тристороння зустріч делегацій України, США та РФ: українську сторону очолить голова СЗР Рустем Умєров, російську – Володимир Мединський. У лютому 2026 року Росія від переговорів відмовилася й вимагала віддати Донбас без бою в обмін на відновлення розмов. Нинішня зустріч відбувається на тлі українських ударів по російських НПЗ, російських ударів по енергетиці та цивільній інфраструктурі України, а також після виборів до Конгресу США, які програли республіканці Дональда Трампа.