UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Политика Переговоры в Абу-Даби Возможное перемирие между Украиной и РФ

На прорыв в первый день не надеются: чего ожидают делегации от переговоров в Абу-Даби

Что Кушнер анонсировал накануне переговоров
О чем будут говорить на переговорах в Абу-Даби | Фото: DW

Прорывов с первого дня переговоров в Абу-Даби в Киеве не ждут – именно возобновление трехстороннего формата уже считается результатом. Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" и член делегации Давид Арахамия, в то время как Вашингтон очертил четыре приоритета этих встреч.

Минимальными назвал ожидания от первых переговоров в Абу-Даби глава фракции "Слуга народа" и член украинской делегации Давид Арахамия. В интервью Deutsche Welle он объяснил, что уже сам факт восстановления трехстороннего формата – это достижение.

"А вот от второго раунда мы уже кое-что ожидаем", — добавил политик.

Американских представителей Арахамия оценил как не становящихся на чью-либо сторону и действующих, по его словам, симметрично.

В состав делегации вошел и глава Офиса президента Кирилл Буданов. Он сообщил в Telegram, что уже направляется в Абу-Даби. Ключевым для себя направлением он назвал гуманитарным.

Видео дня

"Нужно интенсифицировать обмены пленными. Рассчитываю, что диалог в ОАЭ даст практический результат, и мы сможем договориться о следующих этапах возвращения наших людей домой", – написал Буданов.

Важным он назвал и сам факт продолжения дипломатического процесса, выразив надежду на конструктивный диалог: Украина, по его словам, как никто другой стремится к скорейшему завершению войны. Отдельно Буданов поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за содействие в организации встреч, а также американскую сторону – Джареду Кушнеру и Стиву Виткоффу – за личные усилия.

Переговоры в Абу-Даби: что говорят в США

В преддверии встреч спецпредставитель США Джаред Кушнер изложил в соцсети Х американское видение процесса. Работа, по его словам, сосредоточена на четырех взаимосвязанных направлениях: прекращение боевых действий, создание надежных послевоенных гарантий безопасности, которые снизят риск новой войны, подготовка комплексного экономического плана для Украины и гуманитарные шаги.

Перед началом двухдневных трехсторонних переговоров Кушнер и офис специального представителя по мирным миссиям встретятся с партнерами из Украины, ЕС, НАТО, Германии, Франции, Великобритании и Италии – консультации с ними продолжаются уже несколько недель.

Задача американской стороны – возвести Украину и Россию для прямого обсуждения послевоенных обеспокоенностей, предложений и возможных решений. В Вашингтоне надеются найти точки соприкосновения и создать толчок для следующей фазы переговоров. Это будут первые трехсторонние переговоры с февраля.

Всеобъемлющее урегулирование, подчеркнул Кушнер, в конечном итоге потребует и прямого взаимодействия России с европейскими партнерами по более широким договорам безопасности – условия для этого должны сложиться именно после Абу-Даби.

Вместе с ЕС и другими европейскими партнерами США работают над послевоенными финансовыми потребностями Украины: восстановлением, поддержкой критической инфраструктуры, привлечением частных инвестиций и созданием условий для продолжительного экономического роста.

Основой для новой архитектуры безопасности, по словам Кушнера, должны стать европейские соглашения и институты: американская сторона предлагает усилить консультации, наладить надежные каналы связи в кризисных ситуациях, повысить прозрачность военной деятельности и ввести взаимные шаги для снижения риска эскалации – при полном уважении к суверию.

Ранее сообщалось, что украинская переговорная делегация уже в пути в Абу-Даби. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Рустем Умеров: трехсторонние встречи с участием Украины, США и России состоятся во вторник и среду, а параллельно Киев будет координироваться с европейцами.

Также сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал вопрос, по которому, по его словам, начнутся переговоры в Абу-Даби. Москва хочет прежде всего обсуждать безопасность России, Украины и региона в целом.

Кроме этого сообщалось, что 10-11 ноября состоится очередная трехсторонняя встреча делегаций Украины, США и РФ: украинскую сторону возглавит председатель СВР Рустем Умеров, российскую – Владимир Мединский. В феврале 2026 года Россия от переговоров отказалась и потребовала отдать Донбасс без боя в обмен на возобновление разговоров. Нынешняя встреча проходит на фоне украинских ударов по российским НПЗ, российским ударам по энергетике и гражданской инфраструктуре Украины, а также после проигравших республиканцы Дональда Трампа выборов в Конгресс США.