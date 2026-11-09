На прорыв в первый день не надеются: чего ожидают делегации от переговоров в Абу-Даби
Прорывов с первого дня переговоров в Абу-Даби в Киеве не ждут – именно возобновление трехстороннего формата уже считается результатом. Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" и член делегации Давид Арахамия, в то время как Вашингтон очертил четыре приоритета этих встреч.
Минимальными назвал ожидания от первых переговоров в Абу-Даби глава фракции "Слуга народа" и член украинской делегации Давид Арахамия. В интервью Deutsche Welle он объяснил, что уже сам факт восстановления трехстороннего формата – это достижение.
"А вот от второго раунда мы уже кое-что ожидаем", — добавил политик.
Американских представителей Арахамия оценил как не становящихся на чью-либо сторону и действующих, по его словам, симметрично.
В состав делегации вошел и глава Офиса президента Кирилл Буданов. Он сообщил в Telegram, что уже направляется в Абу-Даби. Ключевым для себя направлением он назвал гуманитарным.
"Нужно интенсифицировать обмены пленными. Рассчитываю, что диалог в ОАЭ даст практический результат, и мы сможем договориться о следующих этапах возвращения наших людей домой", – написал Буданов.
Важным он назвал и сам факт продолжения дипломатического процесса, выразив надежду на конструктивный диалог: Украина, по его словам, как никто другой стремится к скорейшему завершению войны. Отдельно Буданов поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за содействие в организации встреч, а также американскую сторону – Джареду Кушнеру и Стиву Виткоффу – за личные усилия.
Переговоры в Абу-Даби: что говорят в США
В преддверии встреч спецпредставитель США Джаред Кушнер изложил в соцсети Х американское видение процесса. Работа, по его словам, сосредоточена на четырех взаимосвязанных направлениях: прекращение боевых действий, создание надежных послевоенных гарантий безопасности, которые снизят риск новой войны, подготовка комплексного экономического плана для Украины и гуманитарные шаги.
Перед началом двухдневных трехсторонних переговоров Кушнер и офис специального представителя по мирным миссиям встретятся с партнерами из Украины, ЕС, НАТО, Германии, Франции, Великобритании и Италии – консультации с ними продолжаются уже несколько недель.
Задача американской стороны – возвести Украину и Россию для прямого обсуждения послевоенных обеспокоенностей, предложений и возможных решений. В Вашингтоне надеются найти точки соприкосновения и создать толчок для следующей фазы переговоров. Это будут первые трехсторонние переговоры с февраля.
Всеобъемлющее урегулирование, подчеркнул Кушнер, в конечном итоге потребует и прямого взаимодействия России с европейскими партнерами по более широким договорам безопасности – условия для этого должны сложиться именно после Абу-Даби.
Вместе с ЕС и другими европейскими партнерами США работают над послевоенными финансовыми потребностями Украины: восстановлением, поддержкой критической инфраструктуры, привлечением частных инвестиций и созданием условий для продолжительного экономического роста.
Основой для новой архитектуры безопасности, по словам Кушнера, должны стать европейские соглашения и институты: американская сторона предлагает усилить консультации, наладить надежные каналы связи в кризисных ситуациях, повысить прозрачность военной деятельности и ввести взаимные шаги для снижения риска эскалации – при полном уважении к суверию.
President Trump is determined to bring an end to this horrible war, which has caused enormous loss of life, destruction, and suffering. We are working hard to find a negotiated solution that can deliver lasting peace and create the conditions for a sovereign, secure, and prosperous Ukraine within a more stable European security environment. Before beginning the two days of trilateral talks with Ukraine and Russia in Abu Dhabi, @SEPeaceMissions and I will meet with our partners from Ukraine, the EU, NATO, Germany, France, the United Kingdom and Italy to continue the close consultation and coordination we have undertaken on European security and Ukraine’s postwar future over the past several weeks. These will be the first trilateral talks since February. Building on our separate consultations with both sides, our objective is to bring Ukraine and Russia together to discuss directly their postwar security concerns, proposals, and potential solutions. We hope these discussions will identify areas of common ground, advance practical solutions, and build momentum toward the next phase of negotiations. Ultimately, achieving a comprehensive and lasting settlement will also require direct engagement between Russia and our European partners on the broader security arrangements that affect them. We hope the discussions in Abu Dhabi will create the conditions for that engagement to begin in the near future, as part of a broader multilateral process. Our work has focused on four interconnected priorities: ending the fighting, developing credible postwar security guarantees and arrangements that reduce the risk of renewed conflict, preparing a comprehensive economic and prosperity plan for Ukraine, and advancing humanitarian measures to alleviate suffering and address the human consequences of this war. Together with Ukraine, the EU, and other European partners, we are working to address Ukraine’s substantial postwar fiscal and reconstruction needs, support critical infrastructure, attract private investment, and create the conditions for long-term economic growth and self-sufficiency. We are also working with the parties on important humanitarian issues, including the return of prisoners and civilians, and practical measures to alleviate suffering and reduce the human cost of this conflict. An important part of this process is encouraging all parties to begin thinking seriously about what comes after the war. By discussing postwar security, economic recovery, and the mechanisms needed to prevent future conflict, we hope to shift the focus from managing the war toward building the foundations for a durable peace. The existing European security agreements and institutions provide an important foundation for this work. We want to build upon what has worked, identify where existing mechanisms have fallen short, and what practical improvements are needed to make them more effective in the future. Our discussions will focus on stronger consultation, reliable crisis communications, greater military transparency, and reciprocal measures to reduce escalation risks, while fully respecting the sovereignty and independent decision-making of every nation. This is an extraordinarily difficult and complicated conflict. We recognize the difficult decisions ahead and are approaching these discussions with determination and realism. Our hope is to make meaningful progress, establish a practical pathway forward, and help create the conditions for a lasting peace.— Jared Kushner (@jaredkushner) November 9, 2026
Ранее сообщалось, что украинская переговорная делегация уже в пути в Абу-Даби. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Рустем Умеров: трехсторонние встречи с участием Украины, США и России состоятся во вторник и среду, а параллельно Киев будет координироваться с европейцами.
Также сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал вопрос, по которому, по его словам, начнутся переговоры в Абу-Даби. Москва хочет прежде всего обсуждать безопасность России, Украины и региона в целом.
Кроме этого сообщалось, что 10-11 ноября состоится очередная трехсторонняя встреча делегаций Украины, США и РФ: украинскую сторону возглавит председатель СВР Рустем Умеров, российскую – Владимир Мединский. В феврале 2026 года Россия от переговоров отказалась и потребовала отдать Донбасс без боя в обмен на возобновление разговоров. Нынешняя встреча проходит на фоне украинских ударов по российским НПЗ, российским ударам по энергетике и гражданской инфраструктуре Украины, а также после проигравших республиканцы Дональда Трампа выборов в Конгресс США.