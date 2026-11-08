Зеленский предложил ввести бесплатный проезд в Киеве: при каких условиях пассажиры не будут платить

В чрезвычайных ситуациях проезд в общественном транспорте Киева может стать бесплатным. Президент поручил рассмотреть такую возможность.

В ходе селекторного совещания в воскресенье, 8 ноября, премьер-министр Сергей Корецкий, секретарь СНБО Игорь Клименко и глава МВД Иван Выговский представили возможные варианты резервных транспортных схем для столицы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, в настоящее время изучается вопрос о реорганизации дорожного движения в определенных районах Киева и о необходимом количестве транспорта.

Правительство, отметил глава государства, должно подготовить конкретные меры по обеспечению бесперебойной и доступной работы городского наземного транспорта в случае сбоев в работе метро или проблем с мостами через Днепр.

Видео дня

Кроме того, Зеленский поручил премьеру представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте и обеспечить достаточный резерв автобусов для Киева.

Подорожание проезда в киевских маршрутках

Между тем частная маршрутка № 503, курсирующая от станции метро "Красный хутор" до улицы Митрополита Шептицкого, повысила стоимость проезда до уровня общественного транспорта, сообщает "ТСН".

Объявление о стоимости проезда в маршрутке № 503 Фото: ТСН

В Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области уверяют, что это пока единственный автобус, работающий в режиме маршрутного такси, в котором стоимость проезда достигла 30 гривен. Остальные пока сохраняют цены на уровне 25 гривен.

Напомним, что Зеленский ранее поручил разработать для Киева запасные схемы транспортного сообщения.

Фокус также писал, что с 15 июля в Киеве стоимость проезда в общественном транспорте выросла с 8 до 30 гривен. А тариф на проезд в маршрутках с 1 августа вырос с 20 до 25 гривен.