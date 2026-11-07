У столицы нет альтернативы: Зеленский требует подготовить для Киева запасные транспортные маршруты

Глава государства поручил разработать для украинской столицы резервные схемы транспортного сообщения. Зеленский подчеркнул, что у Киева пока нет запасных вариантов на случай чрезвычайных ситуаций.

В субботу, 7 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание, на котором обсуждались последствия российского удара и восстановительные работы после атак. Об этом сообщил глава государства.

После подробных докладов о проблемах, с которыми сталкивается украинская столица, Зеленский поручил МВД и городской администрации подготовить запасные схемы транспортного сообщения в Киеве и дополнительный транспорт.

"На сегодняшний день на городском уровне именно таких резервных схем фактически не существует", — подчеркнул президент.

По его словам, во время атаки россияне применили 36 баллистических ракет, из которых удалось сбить только четыре.

Видео дня

По предварительным данным, на одном из ключевых энергообъектов, который был поврежден, россияне применили ракеты KN-23, производимые Северной Кореей.

Напомним, в ночь на 7 ноября российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву и инфраструктурным объектам в пригороде. В результате атак был поврежден Северный мост, движение по которому перекрыли в обоих направлениях.

Кроме того, в результате ночной атаки были повреждены энергетические объекты в Киевской области. Вооруженные силы РФ нанесли удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую атомные электростанции с Киевом и центральными регионами страны.

Стоит также напомнить, что после российского удара 3 ноября в Киеве остановились все трамваи и троллейбусы. Чтобы компенсировать отсутствие электротранспорта, на улицы выпустили дополнительные автобусы.