Столиця не має альтернативи: Зеленський вимагає підготувати для Києва запасні транспортні маршрути

Глава держави доручив розробити для української столиці резервні схеми транспортного сполучення. Зеленський наголосив, що Київ наразі не має запасних варіантів на випадок екстрених ситуацій.

У суботу, 7 листопада, президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду, на якій були обговорені наслідки російського удару та відновлення після атак. Про це повідомив глава держави.

Після детальних доповідей по викликах для української столиці Зеленський доручив МВС та міській адміністрації підготувати резервні схеми транспортного сполучення в Києві й додатковий транспорт.

"На сьогодні на міському рівні саме таких резервних схем фактично не існує", — наголосив президент.

За його словами, під час атаки росіяни застосували 36 балістичних ракет, з яких знешкодити вдалося тільки чотири.

Видео дня

За попередніми даними, на одному з ключових енергооб'єктів, який був пошкоджений, росіяни застосували ракети KN-23, які виробляє Північна Корея.

Нагадаємо, у ніч проти 7 листопада російські війська завдали удару балістичними ракетами по Києву та інфраструктурних об'єктах у передмісті. Внаслідок атак пошкоджень зазнав Північний міст, рух по якому перекрили в обох напрямках.

Крім того, внаслідок нічної атаки пошкоджено енергетичні об’єкти на Київщині. ЗС РФ завдали ударів по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку атомні електростанції з Києвом і центральними регіонами країни.

Варто також нагадати, що після російського удару 3 листопада у Києві зупинилися усі трамваї та тролейбуси. Щоб компенсувати відсутність електротранспорту, на вулиці випустили додаткові автобуси.