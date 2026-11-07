Масштабні руйнування у Києві, пожежі в Павлограді та блекаут у Чернігові: що відомо про наслідки нічної атаки РФ

У ніч проти 7 листопада російські війська атакували Україну балістичними ракетами та безпілотниками. Під ударом опинилися Київ, Дніпропетровська та Чернігівська області.

Унаслідок обстрілів є постраждалі, пошкоджені житлові будинки, підприємства, об’єкти інфраструктури та енергетичні споруди. У Чернігові повністю зникло електропостачання.

Київ та Київська область

У ніч проти 7 листопада російські війська завдали удару балістичними ракетами по Києву та інфраструктурних об’єктах у передмісті столиці, повідомляють у ДСНС.

У Солом’янському районі зафіксували руйнування житлових і нежитлових будівель. Зокрема, за однією з адрес частково зруйновано фасад першого поверху п’ятиповерхового житлового будинку. Ще за трьома адресами вибуховою хвилею вибило вікна у п’ятиповерхівках. В одному з будинків людина отримала травми.

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Також на території дитячого садка зруйновано двоповерхову будівлю. На іншій локації виникли пожежі: горіли припаркована вантажівка та нежитлова споруда. Рятувальники ліквідували займання.

За словами міського голови Віталія Кличка, внаслідок обстрілу постраждала 14-річна дитина. Двох поранених госпіталізували. У ДСНС додали, що загалом травми отримало 6 людей.

Наслідки атаки РФ на Київ, 7 листопада

Крім того, внаслідок нічної атаки пошкоджено енергетичні об’єкти на Київщині. За словами Кличка, у столиці склалася надзвичайно складна ситуація з енергозабезпеченням, що впливає на роботу систем тепло- та водопостачання.

Наразі енергетики й комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу та відновленням комунальних послуг.

Також російські війська атакували Північний міст у Києві. Споруда зазнала пошкоджень, тому рух нею перекрили в обох напрямках. Фахівці обстежують міст, щоб визначити ступінь руйнувань.

Дніпропетровська область

У ніч проти 7 листопада російські війська майже 20 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровської області, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Найбільше наслідків зафіксували у Павлограді. Там пошкоджено багатоквартирні будинки, підприємство, автомобілі та господарські споруди. Внаслідок ударів виникли пожежі.

Постраждали троє людей. 32-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. 38-річна жінка та 11-річна дівчинка лікуватимуться амбулаторно.

Наслідки атаки РФ на Павлоград, 7 листопада

У Новоолександрівській та Миколаївській громадах Дніпровського району пошкоджено інфраструктуру.

Також під російськими ударами опинилися районний центр на Нікопольщині, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади. Там пошкоджено приватний будинок та інфраструктурні об’єкти.

Крім того, російські війська атакували інфраструктуру в Новопільській громаді Криворізького району.

Чернігівська область

Унаслідок російських ударів у ніч проти 7 листопада Чернігів повністю знеструмлено, повідомляє міська рада.

Через відсутність електропостачання у місті припинив роботу електротранспорт.

Нагадаємо, що протягом жовтня 2026 року ціллю російських атак неодноразово ставав і Південний міст. Перші удари російських безпілотників зафіксували 1 жовтня, наступні — 2 жовтня, а 27 жовтня по переправі вдарили балістичними ракетами.

Також Фокус писав, що в ніч на 7 листопада Росія вдарила балістикою по Києву та енергетиці Київщини. Про наслідки нічної атаки повідомляли голова Макарівської громади Вадим Токар, ДСНС Київської області, начальник КОВА Тимур Ткаченко та Київська міська військова адміністрація (КМВА).