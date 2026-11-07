Росія вдарила балістикою по Києву та енергетиці Київщини: що відомо про наслідки атаки

Нічна атака Росії знову зачепила те, без чого неможливе звичне життя тисяч людей, — енергетичну інфраструктуру.

У ніч проти 7 листопада російські війська завдали ракетних ударів по Києву та Київській області. Під атакою опинилися енергетична інфраструктура, житлові будинки та цивільні об’єкти. Про наслідки нічної атаки повідомили голова Макарівської громади Вадим Токар, ДСНС Київської області, начальник КОВА Тимур Ткаченко та Київська міська військова адміністрація (КМВА).

За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, перше попередження про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі надійшло о 23:54 6 листопада, після чого протягом ночі неодноразово оголошували ракетну небезпеку для Києва та Київської області.

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За словами очевидців, перші вибухи в Києві пролунали близько 22:55 6 листопада.

А от перша хвиля масованої ракетної атаки, за даними моніторингових каналів, розпочалася близько 01:04 7 листопада: повідомлялося про рух чотирьох ракет "Циркон" у напрямку Києва та Броварів через Чернігівщину. Згодом зафіксували нові цілі курсом на Київщину, Трипілля та Бровари, а серед імовірних об'єктів удару називали Трипільську ТЕС і підстанцію 750 кВ "Київська". Загалом за короткий проміжок часу могло бути випущено близько 20 ракет.

Близько 01:59 моніторингові канали повідомили про відбій балістичної загрози, однак уже о 02:59 оголосили нову небезпеку — цього разу з боку Брянська. О 03:04 у Києві пролунали вибухи, а згодом з'явилися повідомлення про два удари в районі Оболоні, ймовірною ціллю яких міг бути Північний міст.

Близько 03:29–03:33 на столицю знову прямували балістичні ракети, після чого пролунала чергова серія вибухів. Відбій загрози моніторингові канали оголосили о 04:10.

Які наслідки ракетної атаки на Київ

За словами міського голови Віталія Кличка, метою атаки ворога були об'єкти інфраструктури. О 01:42 він повідомив, що у Солом'янському районі Києва уламки влучили в один із п'ятиповерхових житлових будинків. За іншою адресою вибухова хвиля пошкодила вікна ще однієї п'ятиповерхівки. На місця подій одразу ж вирушили екстрені служби.

А от Київська міська військова адміністрація повідомила, що унаслідок атаки постраждали двоє людей.

"Наразі відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки. Їм надається необхідна медична допомога", — зазначили в КМВА о 02:23.

Пізніше влада повідомила, що у районі також пошкоджено будівлю дитячого садка і виникла пожежа в нежитловій комерційній споруді.

Удар по енергетичному об’єкту на Київщині

У суботу вночі, 7 листопада, російські війська також атакували об'єкт енергетичної інфраструктури на території Макарівської громади Київської області.

Про це о 01:39 повідомив голова громади Вадим Токар у своєму Telegram-каналі. Він закликав місцевих жителів не залишати укриттів до офіційного відбою повітряної тривоги.

Станом на момент оприлюднення повідомлення посадовець не уточнив, наскільки серйозних пошкоджень зазнав енергетичний об'єкт і чи є постраждалі внаслідок цього удару.

У Броварському районі дрон зруйнував приватний будинок: подружжя опинилося під завалами

Ще один удар російські війська завдали по Київщині ввечері 6 листопада. У селі Богданівка Броварського району ворожий безпілотник влучив у приватний будинок. Споруда зазнала руйнувань, після чого виникла пожежа.

Про це о 00:49 повідомило Головне управління ДСНС України у Київській області.

За словами рятувальників, у момент атаки всередині будинку перебувало подружжя. Жінка 1960 року народження змогла самостійно вибратися з-під уламків. Її чоловік, 1951 року народження, опинився під завалами. Рятувальники деблокували його та надали необхідну допомогу.

За інформацією начальника Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка, чоловік дістав множинні уламкові поранення голови й тулуба, а також опіки обличчя. Його госпіталізували. Жінка зазнала гострої реакції на стрес. Медики оглянули її на місці.

У ДСНС повідомили, що пожежу в будинку ліквідували.

Нагадаємо, на тлі російських ударів по енергетичній інфраструктурі з'явилися питання щодо готовності захисних споруд на Київщині. Волонтер Сергій Стерненко опублікував фотографії одного з енергооб'єктів, де навколо силового трансформатора досі видно незавершений каркас із бетону та арматури. За його словами, на частині об'єктів роботи взагалі не виконані, а на інших — завершені лише частково або мають серйозні порушення.

Також Фокус писав, що 22 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами з касетними боєголовками, які вразили цивільні об'єкти в історичному центрі столиці.