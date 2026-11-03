Підстанції без захисту, стирчить арматура: Стерненко показав стан об'єктів під Києвом (фото)

Частина захисних споруд на енергетичних об'єктів у Київській області можуть бути недобудовані, повідомив відомий волонтер. На фото з місця будівництва — силовий трансформатор, навколо якого стирчить арматура і немає суцільного захисту від уламків чи прямого влучання. Яка ситуація з підготовкою енергооб'єктів до посиланих атак РФ восени та взимку 2026 року?

Фото з невказаного об'єкта енергетичної інфраструктури опублікував відомий волонтер Сергій Стерненко, отримані від невказаного джерела. Допис з критичними оцінками з'явився після масованого обстрілу України, через який Києві зупинили трамваї та тролейбуси, а люди сидять без води та світла більш як 12 годин. Стерненко пояснив, що недобудований захист навколо цих об'єктів — це причина відключень, від яких потерпають жителі столичного регіону.

"На низці об'єктів роботи взагалі не виконані, на частині виконані не повністю або мають серйозні порушення", — написав волонтер.

У дописі волонтера — серія фото з енергетичного об'єкта: місцерозташування не вказане, але від його роботи залежить світло у Києві. Бачимо силовий трансформатор, навколо якого по периметру — бетонна основа з кількома шеренгами арматури. Також помітні високі металеві колони. Частина арматури переплітається у каркас, частина — стирчить вертикально. Будівництво не завершене, оскільки є каркас з металевих колон та арматури, а цілісного "саркофагу", який міг би вберегти від удару та уламків, немає.

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Енергетика України — трансформатор та захисна споруда під Києвом Фото: Telegram / Стерненко

Енергетика України — бетонний фундамент та захисна споруда під Києвом Фото: Telegram / Стерненко

На одному з фото — процес будівництва захисту на об'єкті енергетики, і в кадр потрапили по-літньому зелена трава. Волонтер не повідомив, коли саме зроблені фото — влітку, коли ще був час на роботи, чи восени, коли РФ вже почала нищити енергетику.

Енергетика України — захисні споруди під Києвом Фото: Telegram / Стерненко

Стерненко підсумував, що через недобудовані захисні споруди навколо важливих енергетичних об'єктів вони страждають під час ударів РФ, а кияни та жителі області сидять без світла.

Енергетика України — Стерненко про захисні споруди під Києвом 3 листопада Фото: Скриншот

Енергетика України — деталі ударів РФ

Зазначимо, вдень та увечері 3 листопада енергетики та українська влада повідомили про наслідки удару РФ 3 листопада для енергетики України. НЕК "Укренерго" заявила, що росіяни 20 разів атакували критичні вузли, і в результати система отримала дуже серйозні пошкодження. Тим часом міністр енергетики Денис Шмигаль написав у Telegram про зустріч з послами країн-партнерів і про те, що ЗС РФ атакувала підстанції, які забезпечують роботу Хмельницької АЕС. Посадовець уточнив, що підстанції атакували три дрони: не ясно, чи були прямі влучання або ж пошкодження уламками. Глава Міненерго також повідомив, що Україна протягом року збудувала більш як 200 споруд другого рівня захисту (вберігає від влучань "Шахедів" та уламків БпЛА).

Нагадуємо, 3 листопада у КМДА повідомили про ситуацію з водопостачання у столиці після ракетно-дронового удару РФ, коли росіяни застосували понад 360 різних засобів ураження. Крім того, міська влада попередила киян про зупинку частини громадського електротранспорту.