Підстанції без захисту, стирчить арматура: Стерненко показав стан об'єктів під Києвом (фото)
Частина захисних споруд на енергетичних об'єктів у Київській області можуть бути недобудовані, повідомив відомий волонтер. На фото з місця будівництва — силовий трансформатор, навколо якого стирчить арматура і немає суцільного захисту від уламків чи прямого влучання. Яка ситуація з підготовкою енергооб'єктів до посиланих атак РФ восени та взимку 2026 року?
Фото з невказаного об'єкта енергетичної інфраструктури опублікував відомий волонтер Сергій Стерненко, отримані від невказаного джерела. Допис з критичними оцінками з'явився після масованого обстрілу України, через який Києві зупинили трамваї та тролейбуси, а люди сидять без води та світла більш як 12 годин. Стерненко пояснив, що недобудований захист навколо цих об'єктів — це причина відключень, від яких потерпають жителі столичного регіону.
"На низці об'єктів роботи взагалі не виконані, на частині виконані не повністю або мають серйозні порушення", — написав волонтер.
У дописі волонтера — серія фото з енергетичного об'єкта: місцерозташування не вказане, але від його роботи залежить світло у Києві. Бачимо силовий трансформатор, навколо якого по периметру — бетонна основа з кількома шеренгами арматури. Також помітні високі металеві колони. Частина арматури переплітається у каркас, частина — стирчить вертикально. Будівництво не завершене, оскільки є каркас з металевих колон та арматури, а цілісного "саркофагу", який міг би вберегти від удару та уламків, немає.
На одному з фото — процес будівництва захисту на об'єкті енергетики, і в кадр потрапили по-літньому зелена трава. Волонтер не повідомив, коли саме зроблені фото — влітку, коли ще був час на роботи, чи восени, коли РФ вже почала нищити енергетику.
Стерненко підсумував, що через недобудовані захисні споруди навколо важливих енергетичних об'єктів вони страждають під час ударів РФ, а кияни та жителі області сидять без світла.
Енергетика України — деталі ударів РФ
Зазначимо, вдень та увечері 3 листопада енергетики та українська влада повідомили про наслідки удару РФ 3 листопада для енергетики України. НЕК "Укренерго" заявила, що росіяни 20 разів атакували критичні вузли, і в результати система отримала дуже серйозні пошкодження. Тим часом міністр енергетики Денис Шмигаль написав у Telegram про зустріч з послами країн-партнерів і про те, що ЗС РФ атакувала підстанції, які забезпечують роботу Хмельницької АЕС. Посадовець уточнив, що підстанції атакували три дрони: не ясно, чи були прямі влучання або ж пошкодження уламками. Глава Міненерго також повідомив, що Україна протягом року збудувала більш як 200 споруд другого рівня захисту (вберігає від влучань "Шахедів" та уламків БпЛА).
Нагадуємо, 3 листопада у КМДА повідомили про ситуацію з водопостачання у столиці після ракетно-дронового удару РФ, коли росіяни застосували понад 360 різних засобів ураження. Крім того, міська влада попередила киян про зупинку частини громадського електротранспорту.