Київ без води: Київводоканал повідомив про знеструмлення водопровідних об'єктів

У Києві тимчасово відсутнє водопостачання. За даними Київводоканалу, внаслідок ворожих атак і пошкоджень енергетичної інфраструктури знеструмлено основні водопровідні об'єкти підприємства.

Про це повідомила пресслужба Київводоканалу. "У зв'язку з цим наразі водопостачання у місті тимчасово відсутнє", – йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що її фахівці спільно з енергетиками працюють над вирішенням ситуації та вживають усіх можливих заходів, щоб якнайшвидше відновити водопостачання столиці.

Водночас навіть після повернення електроживлення воду дадуть не одразу. У Київводоканалі пояснили, що знадобиться певний час, аби запустити обладнання, наповнити водопровідні мережі та стабілізувати тиск.

Про зміни в ситуації підприємство обіцяє повідомляти додатково.

У Київводоканалі нагадують, що у столиці працює мережа бюветних комплексів, де мешканці можуть набрати питну воду. Дізнатися розташування найближчих бюветів можна на сайті КП "Київводфонд".

Видео дня

Ми вже повідомляли, що 1 листопада через обстріл "Київводоканал" теж було частково знеструмлено. У столиці того дня тиск води помітно впав.

Нагадаємо, раніше прем’єр Сергій Корецький зауважив, що росіяни зосереджуються на підриві водопостачання в Києві.

Фокус також повідомляв, що в Центрі громадського здоров’я порадили українцям зробити запас води на три доби.