Киев без воды: "Киевводоканал" сообщил об отключении электроэнергии на объектах водоснабжения

В Киеве временно отсутствует водоснабжение. По данным "Киевводоканала", в результате вражеских атак и повреждений энергетической инфраструктуры основные водопроводные объекты предприятия остались без электроснабжения.

Об этом сообщила пресс-служба "Киевводоканала". "В связи с этим в настоящее время водоснабжение в городе временно отсутствует", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что её специалисты совместно с энергетиками работают над урегулированием ситуации и принимают все возможные меры, чтобы как можно скорее восстановить водоснабжение столицы.

В то же время даже после восстановления электроснабжения воду начнут подавать не сразу. В "Киевводоканале" пояснили, что потребуется некоторое время, чтобы запустить оборудование, наполнить водопроводные сети и стабилизировать давление.

О изменениях в ситуации предприятие обещает сообщать дополнительно.

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В "Киевводоканале" напоминают, что в столице действует сеть бюветных комплексов, где жители могут набрать питьевую воду. Узнать расположение ближайших бюветов можно на сайте КП "Киевводфонд".

Мы уже сообщали, что 1 ноября из-за обстрела "Киевводоканал" также был частично обесточен. В столице в тот день давление воды заметно упало.

Напомним, ранее премьер Сергей Корецкий отметил, что россияне сосредоточиваются на подрыве систем водоснабжения в Киеве.

"Фокус" также сообщал, что в Центре общественного здоровья посоветовали украинцам запастись водой на три суток.