Подстанции без защиты, торчит арматура: Стерненко показал состояние объектов под Киевом (фото)

Часть защитных сооружений на энергетических объектах в Киевской области может оказаться недостроенной, сообщил известный волонтер. На фото с места строительства — силовой трансформатор, вокруг которого торчит арматура и отсутствует сплошная защита от осколков или прямого попадания. Какова ситуация с подготовкой энергообъектов к ожидаемым атакам РФ осенью и зимой 2026 года?

Фотографии с неуказанного объекта энергетической инфраструктуры, полученные из неуказанного источника, опубликовал известный волонтер Сергей Стерненко. Пост с критическими оценками появился после массированного обстрела Украины, из-за которого в Киеве остановились трамваи и троллейбусы, а люди остались без воды и света более чем на 12 часов. Стерненко пояснил, что недостроенная защита вокруг этих объектов — это причина отключений, от которых страдают жители столичного региона.

"На ряде объектов работы вообще не выполнены, на части — выполнены не полностью или содержат серьезные нарушения", — написал волонтер.

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В посте волонтера — серия фотографий с энергетического объекта: местоположение не указано, но от его работы зависит освещение в Киеве. Виден силовой трансформатор, вокруг которого по периметру — бетонное основание с несколькими рядами арматуры. Также заметны высокие металлические колонны. Часть арматуры переплетена в каркас, часть — торчит вертикально. Строительство не завершено, поскольку имеется каркас из металлических колонн и арматуры, а цельного "саркофага", который мог бы уберечь от удара и осколков, нет.

Энергетика Украины — трансформатор и защитное сооружение под Киевом Фото: Telegram / Стерненко

Энергетика Украины — бетонный фундамент и защитное сооружение под Киевом Фото: Telegram / Стерненко

На одной из фотографий зафиксировали процесс возведения защитных сооружений на объекте энергетики, а в кадр попала летняя зеленая трава. Волонтер не сообщил, когда именно сделали эти фотографии — летом, когда ещё было время для работ, или осенью, когда РФ уже начала уничтожать энергетику.

Энергетика Украины — защитные сооружения под Киевом Фото: Telegram / Стерненко

Стерненко подытожил, что из-за недостроенных защитных сооружений вокруг важных энергетических объектов они страдают от ударов РФ, а киевляне и жители области остаются без света.

Энергетика Украины — Стерненко о защитных сооружениях под Киевом 3 ноября Фото: Скриншот

Энергетика Украины — подробности ударов РФ

Отметим, что днём и вечером 3 ноября энергетики и украинские власти сообщили о последствиях удара РФ 3 ноября для энергетики Украины. НЭК "Укрэнерго" заявила, что россияне 20 раз атаковали критически важные узлы, в результате чего система получила очень серьезные повреждения. Между тем министр энергетики Денис Шмыгаль написал в Telegram о встрече с послами стран-партнеров и о том, что ВС РФ атаковали подстанции, обеспечивающие работу Хмельницкой АЭС. Чиновник уточнил, что подстанции атаковали три дрона: неясно, были ли это прямые попадания или повреждения от обломков. Глава Минэнерго также сообщил, что Украина в течение года построила более 200 сооружений второго уровня защиты (защищающих от попаданий "Шахедов" и обломков БПЛА).

Напоминаем, что 3 ноября в КГГА сообщили о ситуации с водоснабжением в столице после ракетно-дронового удара РФ, когда россияне применили более 360 различных средств поражения. Кроме того, городские власти предупредили киевлян о приостановке работы части общественного электротранспорта.