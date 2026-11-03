РФ атаковала подстанции возле Хмельницкой АЭС: Шмыгаль рассказал о деталях удара

В ночь на 3 ноября ВС РФ ударили по важным подстанциям, обеспечивающим работу Хмельницкой АЭС, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль. Под ударом оказались и другие энергообъекты, и теперь Украина просит партнеров о помощи, чтобы справиться с последствиями удара. Что известно об угрозе для ХАЭС, которая имеет мощность 2 ГВт и обеспечивает светом миллионы украинцев?

Информация об атаке ВС РФ на линии вблизи ХАЭС вечером 3 ноября появилась в Telegram-канале главы Минэнерго. Шмыгаль заявил, что подстанции атаковали три российских дрона. Чиновник не уточнил, сколько именно подстанций могло пострадать и какова степень повреждений, произошло ли попадание или упали обломки.

Шмыгаль встретился с послами стран G7, ЕС и NB8 (Nordic-Baltic Eight — с англ. "Нордическо-балтийская восьмерка") и рассказал о последствиях российских ударов по энергетике и о том, что Украина сделала для защиты от воздушных атак. Чиновник привёл данные Воздушного командования о том, что во время обстрела 3 ноября россияне применили 17 баллистических ракет, 59 крылатых ракет, 289 БПЛА. [Отметим, что в официальном отчете Воздушных сил не было данных о количестве баллистических ракет — ред.]. Помимо информации о трёх дронах на подстанции ХАЭС и общих слов об атаке на другие энергетические объекты, других подробностей о попаданиях не было.

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"Основными целями вновь стали объекты энергетики — электростанции, подстанции систем передачи и распределения электроэнергии", — говорится в посте Шмыгаля.

Обстрел Украины — Шмыгаль о ударе по Хмельницкой АЭС 3 ноября Фото: Скриншот

Министр энергетики также рассказал о том, как Украина подготовилась к атакам РФ. Выяснилось, что построили 235 сооружений второго уровня защиты для защиты ключевых узлов. Об их эффективности свидетельствует единственное попадание баллистического снаряда по неуказанному объекту. Также указано, что общинам передали 8 тыс. тонн оборудования, которое помогает быстро справиться с последствиями ударов РФ, пояснил Шмыгаль.

Чиновник озвучил потребность в финансировании для обеспечения работы украинской энергосистемы. 800 млн евро — это средства, полученные в течение года от Фонда поддержки энергетики Украины, но ещё требуется 450 млн евро в целом на различные нужды (из них 100 млн евро — на кабели) и 500 млн евро на текущие ремонты после попаданий.

Хмельницкая АЭС — атомная электростанция, расположенная в Хмельницкой области в городе Нетишин. Мощность ХАЭС составляет 2 ГВт: это 13 % от общей мощности энергосистемы, равной 15 ГВт.

Обстрел Украины — подробности удара РФ 3 ноября

В ночь на 3 ноября Воздушные силы сообщили о передвижении средств поражения РФ, которые, в частности, могли приближаться к Хмельницкой АЭС. В частности, около 2 часов ночи командование предупредило о дронах, летевших в сторону Хмельницкого и Летичева, а перед этим БПЛА были зафиксированы рядом с Шепетовкой. Кроме того, в предупреждениях фигурировали населенные пункты Винницкой и Житомирской областей, которые находились на пути дронов на запад в направлении Нетишина и Хмельницкой АЭС.

Отметим, что утром Воздушное командование сообщило о сбивании трёх баллистических ракет, 49 крылатых ракет и 257 дронов различных типов, а также о попаданиях в 23 точки. Согласно данным мониторинговых каналов и военных администраций, взрывы происходили под Киевом, в Ладыжине, возле Кривого Рога и в других регионах.

Напоминаем, что вечером 3 ноября в КГГА подтвердили критическую ситуацию с водоснабжением и транспортом в Киеве из-за ракетно-дронового удара РФ. Между тем в НЭК "Укрэнерго" заявили, что произошел один из самых мощных обстрелов объектов энергетики, и назвали количество атак на объекты за сутки.