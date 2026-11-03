Один из самых масштабных ударов: в "Укрэнерго" заявили об обесточивании в регионах

Во время обстрела Украины 3 ноября Россия нанесла один из самых масштабных ударов по энергосистеме, сообщили в НЭК "Укрэнерго". Российские средства поражения совершили более 20 атак и повредили значительное количество инфраструктурных объектов. Какова ситуация в энергетике после массированного удара, для которого россияне использовали баллистическое оружие, полсотни крылатых ракет и почти 300 дронов различных типов?

Заявление "Укрэнерго" о последствиях массированного удара РФ в ночь на 3 ноября появилось около 16:00, через несколько часов после окончания обстрела. Указано, что пострадали объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины, а также в Киеве: о каких регионах, кроме столицы, идет речь, не указано. Энергокомпания заверила, что ремонтники пытаются восстановить работу сети и делают всё "как можно быстрее" для стабилизации ситуации.

В сообщении "Укрэнерго" отмечается, что атака, начавшаяся ночью 3 ноября, все еще продолжается, и что после новых ударов ситуация осложнилась. Уточняется, что в первую очередь напряжение будет подаваться на инфраструктурные объекты.

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"Тысячи энергетиков с самой ночи работают над устранением последствий атак и восстановлением электроснабжения. В первую очередь будут восстанавливаться объекты критической инфраструктуры", — говорится в заявлении национальной энергокомпании.

Обстрел Украины — НЭК "Укрэнерго" об обстреле 3 ноября Фото: Укрэнерго

Между тем утром 3 ноября в Telegram-канале компании ДТЭК сообщили, что ВС РФ атаковали три тепловые электростанции. По объектам инфраструктуры летели "десятки" ракет и дронов.

"Разрушения значительные. Станции прекратили выработку электроэнергии", — заявили в ДТЭК.

В посте ДТЭК — кадры поврежденного энергетического оборудования, разгромленного российскими дронами и ракетами. Отмечается, что специалисты оценивают последствия ударов и затем составят план восстановления. Указано, что восстановление будет сложным, поскольку Россия уже не раз наносила удары по объектам и разрушала оборудование.

Обстрел Украины — ДТЭК о ударе РФ по электростанции 3 ноября Фото: ДТЭК

Обстрел Украины — ДТЭК о ударе РФ по оборудованию электростанции 3 ноября Фото: ДТЭК

Обстрел Украины — подробности удара РФ 3 ноября

Отметим, что в ночь на 3 ноября Вооруженные силы РФ запустили по Украине несколько десятков ракет различных типов — от крылатых ракет Х-101 и "Калибров" до баллистических ракет "Искандеров" и сверхзвуковых ракет "Цирконов". Под российский удар попали объекты энергетики в Винницкой, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях. Как сообщили областные военные администрации, РФ атаковала инфраструктуру в Ладыжине, Гайсине (Винницкая область) и в Зеленодольске (окрестности Кривого Рога в Днепропетровской области). Утром стало известно о ранении около десятка человек, пострадавших от обстрела в ночь на 3 ноября.

Вечером КП "Киевводоканал" сообщило об отключении электроэнергии на важных объектах критической инфраструктуры. Киевляне на некоторое время остались без воды, но могут воспользоваться питьевыми фонтанчиками, напомнили коммунальщики.

Напоминаем, что накануне 2 ноября Фокус писало о росте продолжительности отключений из-за предыдущих ударов со стороны РФ.