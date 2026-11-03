Один з наймасштабніших ударів: в "Укренерго" заявили про знеструмлення в регіонах

Під час обстрілу України 3 листопада Росія провела один з наймасштабніших ударів по енергосистемі, повідомили в НЕК "Укренерго". Російські засоби ураження провели понад 20 атак та пошкодили значну кількість інфраструктурних об'єктів. Яка ситуація в енергетиці після масованого удару, для якого росіяни використали балістику, пів сотні крилатих ракет та майже 300 дронів різних типів?

Заява "Укренерго" про наслідки масованого удару РФ в ніч на 3 листопада з'явилась близько 16 год, через кілька годин після завершення обстрілу. Вказано, що є постраждалі об'єкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах України й також у Києві: про які регіони, окрім столиці, ідеться, не вказано. Енергокомпанія запевнила, що ремонтники намагаються відновити роботу мережі та роблять усе "якнайшвидше" для стабілізації ситуації.

У дописі "Укренерго" зазначається, що атака, яка почалась вночі 3 листопада, все ще триває, і що після нових ударів ситуація ускладнилась. Уточнюється, що у першу чергу подаватимуть напругу на інфраструктурні об'єкти.

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"Тисячі енергетиків із самої ночі працюють над усуненням наслідків атак та відновленням електропостачання. В першу чергу будуть заживлюватись обʼєкти критичної інфраструктури", — ідеться у заяві національної енергокомпанії.

Обстріл України — НЕК "Укренерго" про обстріл 3 листопада Фото: Укренерго

Тим часом зранку 3 листопада у Telegram-каналі компанії ДТЕК повідомили, що ЗС РФ атакували три теплові електростанції. По об'єктах інфраструктури летіли "десятки" ракет та дронів.

"Руйнування масштабні. Станції припинили генерацію електроенергії", — заявили у ДТЕК.

У дописі ДТЕК — кадри з пошкодженого енергетичного обладнання, розтрощеного російськими дронами та ракетами. Наголошується, що фахівці оцінюють наслідки ударів і тоді складуть план відновлення. Відновлення буде складним, бо РФ вже не раз била по об'єктах та руйнувала обладнання.

Обстріл України — ДТЕК про удар РФ по електростанції 3 листопала Фото: ДТЕК

Обстріл України — ДТЕК про удар РФ по устаткуванню електростанції 3 листопала Фото: ДТЕК

Обстріл України — деталі удару РФ 3 листопада

Зазначимо, в ніч на 3 листопада ЗС РФ запустила по Україні кілька десятків ракет різних типів — від крилатих Х-101 та "Калібрів" до балістичних "Іскандерів" й надзвукових "Цирконів". Під російський удар потрапили об'єкти енергетики у Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській областях. Як повідомили обласні військові адміністрації, РФ атакувала інфраструктуру у Ладижині, Гайсині (Вінницька область), у Зеленодольську (під Кривим Рогом у Дніпропетровській області). Зранку стало відомо про поранення близько десятка людей, які постраждали від обстрілу в ніч на 3 листопада.

Увечері КП "Київводоканал" повідомило про знеструмлення важливих об'єктів критичної інфраструктури. Кияни залишились на певний час без води, але можуть скористатись бюветами, нагадали комунальники.

Нагадуємо, напередодні 2 листопада, Фокус писав про зростання тривалості відключень через попередні удари РФ.