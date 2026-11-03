РФ масовано атакує Україну балістикою: під прицілом тепло у Дніпрі, Кривому Розі та Харкові

Росія вдарила балістикою по Україні, поки країна готується до холодів: під атакою опинилися Дніпро, Харків і критична інфраструктура, від якої залежить тепло в оселях мільйонів українців.

У ніч проти вівторка, 3 листопада, російські війська розпочали масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Вибухи лунали у Дніпрі та Харкові, під загрозою опинилися Кривий Ріг, Зеленодольськ на Дніпропетровщині, а також Ладижин і Гайсин на Вінниччині. За попередніми повідомленнями, серед основних цілей росіян знову опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури. Про ракетну небезпеку повідомляли Повітряні сили ЗСУ, а місцева влада інформувала про вибухи в містах.

Уночі Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Ракети рухалися в напрямку Кривого Рогу та Зеленодольська Дніпропетровської області, а також Ладижина й Гайсина на Вінниччині.

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За попередніми даними моніторингових каналів, ворог зараз намагається уразити об’єкти енергетичної інфраструктури, щоб ускладнити проходження опалювального сезону та залишити українців без тепла в оселях. Повідомлялося про ракетну небезпеку для Дніпропетровщини, Вінниччини та Харківщини.

За оприлюдненою інформацією, по Дніпру росіяни запустили п’ять балістичних ракет "Іскандер-М" або КМ-23 північнокорейського виробництва. На Ладижин Вінницької області, за цими даними, спрямували чотири ракети "Циркон", а на Зеленодольськ Дніпропетровської області — чотири КМ-23.

Харків опинився під ударом двох ракет "Іскандер-М" і керованих авіабомб. Ще дві ракети "Іскандер-М", за повідомленнями моніторингових каналів, летіли в напрямку Змієва на Харківщині. Також надходили повідомлення про атаку Запоріжжя керованими авіабомбами.

Зазначені типи озброєння та кількість ракет наведені за попередніми даними моніторингових каналів і потребують підтвердження офіційними джерелами.

Станом на перші повідомлення про обстріл інформації про загиблих, поранених або масштаби руйнувань не було. Остаточні наслідки ударів потребували уточнення.

Де пролунали вибухи та що відомо про наслідки

Дніпро та Дніпропетровщина

О 04:09 очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив про удари російських військ по критичній інфраструктурі. За його словами, під атакою опинилися об’єкти у Дніпрі та Криворізькому районі. Інформацію про можливих постраждалих наразі уточнюють.

Раніше повідомлялось, що протягом доби 2 листопада російські війська понад 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Унаслідок обстрілів загинув 61-річний чоловік, поранень дістали дорослий і двоє дітей: чотирирічного хлопчика у стані середньої тяжкості госпіталізували, а 10-річна дитина лікуватиметься амбулаторно.

На Нікопольщині під ворожим вогнем опинилися районний центр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Було пошкоджено багатоквартирні й приватні будинки, автомобілі, об'єкти інфраструктури та адміністративні будівлі.

На Криворіжжі російські війська атакували Грушівську та Зеленодольську громади. Унаслідок ударів пошкоджені приватні будинки й автомобіль, також постраждав чоловік.

У Синельниківському районі під обстріл потрапили Раївська та Шахтарська громади. Там пошкоджені гімназія і складське приміщення. Російська атака забрала життя 61-річного чоловіка.

Вінниччина

На Вінниччині приблизно о 3:15 також лунали вибухи. Наразі начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна ще не повідомляла про наслідки атаки.

Харків

У Харкові вночі 3 листопада також лунали вибухи. Міський голова Ігор Терехов повідомляв про удар по місту балістичними ракетами та керованими авіабомбами.

За його словами, одне з влучань зафіксували на території медичного закладу в Немишлянському районі міста. Унаслідок удару постраждали четверо людей, а будівля зазнала значних пошкоджень.

Зеленський попереджав про підготовку масованого удару

Напередодні, 2 листопада, президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку Росією нової масштабної атаки. Основними цілями, за його словами, мали стати енергетична та логістична інфраструктура.

"Ми знаємо від розвідки, що Росія готує новий масовий удар по нашій країні, передусім по енергетиці та логістиці", — заявив глава держави у вечірньому зверненні.

Володимир Зеленський припустив, що Кремль розраховує скористатися увагою міжнародної спільноти до виборів у США, які відбуваються 3 листопада. Через це російські удари по Україні та проблеми із забезпеченням української протиповітряної оборони ракетами можуть відійти на другий план.

Зеленський закликав партнерів посилити тиск на Росію, зокрема обмежити її доходи від експорту нафти й газу. Він також наголосив, що Україна відповідатиме на російські атаки.

Президент також наголосив, що Росія продовжує атакувати не лише об'єкти генерації електроенергії, а й мережі та системи її розподілу. За його словами, українські енергетики цілодобово відновлюють пошкоджену інфраструктуру після обстрілів.

Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня Росія застосувала проти Києва три балістичні ракети з касетними боєголовками, які уразили історичний центр без жодного військового об'єкта.

Також Фокус писав, що у Литві за вісім тижнів зібрали понад €1,3 млн на дрони-перехоплювачі для посилення протиповітряної оборони України та Литви, а перші безпілотники Defender уже передали українським захисникам.