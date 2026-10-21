Литва допомагає закрити небо України: збір на €1,3 млн приніс перші результати

В Литві волонтери зібрали €1,3 млн на дрони-перехоплювачі для України за вісім тижнів, а перші безпілотники вже вирушили до українських захисників протидіяти російським атакам.

Литва від перших днів повномасштабного вторгнення Росії підтримує Україну в боротьбі з російським агресором. Водночас допомога надходить не лише від держави, а й від звичайних громадян, які власними силами долучаються до посилення української оборони. І масштаб таких зборів вражає. Про результати збору в межах кампанії Dronaton 20 жовтня повідомила організація Blue/Yellow на своїй сторінці у Facebook. Про це також написало литовське видання Delfi.

Отож, волонтери у Литві за вісім тижнів зібрали понад 1,3 млн євро на на дрони-перехоплювачі для посилення протиповітряної оборони України та Литви. При цьому частину коштів литовці спрямували ЗСУ ще до завершення кампанії.

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За інформацією Blue/Yellow, перші литовські дрони-перехоплювачі Defender уже придбали й успішно випробували, зокрема 12 безпілотників передали українським військовим, а ще чотири — Литовській спілці стрільців.

Організація Blue/Yellow повідомила про результати збору Фото: скриншот из Facebook

Кошти було зібрано в межах благодійної кампанії "Дронатон", яку організувала литовська організація Blue/Yellow. За даними волонтерів, зібрані гроші розподілять між Україною та Литвою у такій пропорції: 80% спрямують українським Силам оборони, ще 20% — Литовській спілці стрільців. За ці кошти буде придбано дрони-перехоплювачі, системи протидії безпілотникам і буде профінансовано підготовку операторів, які працюватимуть із цією технікою. Зокрема, для членів Литовської спілки стрільців проводяться спеціалізовані тренування, під час яких українські фахівці передають їм практичний досвід протидії ворожим безпілотникам. Таким чином, кампанія має посилити захист повітряного простору обох країн.

У Blue/Yellow пояснили, чому збір був терміновим

Очільниця організації Blue/Yellow Лаура Паукште заявила, що протягом восьми тижнів кампанії російські повітряні атаки на Україну значно посилилися. За її словами, лише у вересні повітряна загроза в Києві тривала понад одинадцять днів.

"Дронатон" — це наша своєчасна відповідь на цю загрозу, а також внесок у готовність Литви", — сказала Паукште в коментарі Delfi.

Вона також подякувала громадянам і підприємствам, які долучилися до збору, наголосивши, що підтримка суспільства дає змогу організації швидко реагувати на потреби України.

Що відомо про організацію Blue/Yellow

Blue/Yellow — литовська громадська організація, яка допомагає Україні з 2014 року, після початку російської агресії. Вона забезпечує українських військових і цивільних матеріальною, технологічною та медичною допомогою.

За даними організації, за 12 років діяльності вона спрямувала на підтримку України понад 116 млн євро.

Кампанія Dronaton стала ще однією ініціативою литовських волонтерів, спрямованою на посилення захисту від російських повітряних атак. Її кошти мають допомогти українським військовим отримати додаткові засоби протидії безпілотникам, а Литві — розвивати власні можливості в цій сфері.

Нагадаємо, Литва найближчими тижнями розгорне додаткові військові сили для посилення охорони кордону з Калінінградською областю РФ на тлі мобілізації в Росії та побоювань щодо можливого збільшення потоку агресивно налаштованих іноземців. Рішення ухвалили після інциденту на латвійсько-білоруському кордоні, де групу нелегальних мігрантів супроводжували озброєні чоловіки в масках, які погрожували латвійським військовим.

Крім того, Фокус писав, що Литва готується до масової евакуації населення Вільнюса. Литва відпрацьовує сценарій можливого вторгнення з Білорусі, зокрема евакуацію Вільнюса та підготовку цивільної інфраструктури до воєнних загроз.