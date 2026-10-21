Литва помогает закрыть небо Украины: сбор средств в размере 1,3 млн евро принес первые результаты

В Литве волонтеры за восемь недель собрали 1,3 млн евро на дроны-перехватчики для Украины, а первые беспилотники уже отправились к украинским защитникам, чтобы противостоять российским атакам.

Литва с первых дней полномасштабного вторжения России поддерживает Украину в борьбе с российским агрессором. При этом помощь поступает не только от государства, но и от обычных граждан, которые своими силами участвуют в укреплении украинной обороны. И масштаб таких сборов впечатляет. О результатах сбора в рамках кампании Dronaton 20 октября сообщила организация Blue/Yellow на своей странице в Facebook. Об этом также написало литовское издание Delfi.

Итак, волонтеры в Литве за восемь недель собрали более 1,3 млн евро на дроны-перехватчики для укрепления противовоздушной обороны Украины и Литвы. При этом часть средств литовцы направили ВСУ ещё до завершения кампании.

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По информации Blue/Yellow, первые литовские дроны-перехватчики Defender уже приобретены и успешно испытаны; в частности, 12 беспилотников были переданы украинским военным, а ещё четыре — Литовскому союзу стрелков.

Организация Blue/Yellow сообщила о результатах сбора Фото: скриншот из Facebook

Средства были собраны в рамках благотворительной кампании "Дронатон", организованной литовской организацией Blue/Yellow. По данным волонтеров, собранные деньги будут распределены между Украиной и Литвой в следующей пропорции: 80% пойдут украинским Силам обороны, еще 20% — Литовскому союзу стрелков. На эти средства будут приобретены дроны-перехватчики, системы противодействия беспилотникам, а также будет профинансирована подготовка операторов, которые будут работать с этой техникой. В частности, для членов Литовского союза стрелков проводятся специализированные тренировки, в ходе которых украинские специалисты передают им практический опыт противодействия вражеским беспилотникам. Таким образом, кампания призвана усилить защиту воздушного пространства обеих стран.

В Blue/Yellow объяснили, почему сбор был срочным

Глава организации Blue/Yellow Лаура Паукште заявила, что за восемь недель кампании российские авиаудары по Украине значительно усилились. По её словам, только в сентябре воздушная угроза в Киеве продолжалась более одиннадцати дней.

"Дронатон" — это наш своевременный ответ на эту угрозу, а также вклад в обеспечение готовности Литвы", — сказала Паукште в комментарии Delfi.

Она также поблагодарила граждан и предприятия, присоединившиеся к сбору средств, отметив, что поддержка общества позволяет организации оперативно реагировать на потребности Украины.

Что известно об организации Blue/Yellow

Blue/Yellow — литовская общественная организация, которая оказывает помощь Украине с 2014 года, после начала российской агрессии. Она обеспечивает украинских военных и гражданских лиц материальной, технологической и медицинской помощью.

По данным организации, за 12 лет деятельности она направила на поддержку Украины более 116 млн евро.

Кампания Dronaton стала ещё одной инициативой литовских волонтёров, направленной на усиление защиты от российских воздушных атак. Собранные средства должны помочь украинским военным получить дополнительные средства противодействия беспилотникам, а Литве — развивать собственные возможности в этой сфере.

Напомним, что в ближайшие недели Литва развернет дополнительные воинские силы для усиления охраны границы с Калининградской областью РФ на фоне мобилизации в России и опасений относительно возможного увеличения потока агрессивно настроенных иностранцев. Решение было принято после инцидента на латвийско-белорусской границе, где группу нелегальных мигрантов сопровождали вооруженные мужчины в масках, угрожавшие латвийским военным.

Кроме того, "Фокус" писал, что Литва готовится к массовой эвакуации населения Вильнюса. Литва отрабатывает сценарий возможного вторжения со стороны Беларуси, в частности эвакуацию Вильнюса и подготовку гражданской инфраструктуры к военным угрозам.