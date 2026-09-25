Литва готовится к массовой эвакуации населения Вильнюса: что заявили военные

Литва в рамках учений "Перкуно запета 2026" проведет масштабные учения по эвакуации Вильнюса и подготовке всей гражданской инфраструктуры к возможному вторжению со стороны Беларуси.

В Литве 25 сентября начались крупнейшие ежегодные учения по проверке национальной системы мобилизации "Vyčio skliautas 2026". Они продлятся до 3 октября и должны продемонстрировать, как государственные и местные органы власти будут действовать в случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью и перехода страны к мобилизационному режиму. В ходе учений участники будут отрабатывать действия по сценарию потенциального вооруженного вторжения с территории Беларуси. Об этом сообщает литовская общественная телерадиокомпания LRT.

Речь идет о начале крупнейших ежегодных учений по проверке мобилизационной системы Литвы и сценарии эвакуации населения в связи с смоделированной угрозой военного вторжения со стороны Беларуси. Главная цель маневров — проверить готовность гражданского сектора, государственных органов и критически важной инфраструктуры к работе в условиях полномасштабного военного положения и возможной агрессии.

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В учениях примут участие около 3 тысяч государственных служащих, должностных лиц, представителей муниципалитетов, других учреждений, предприятий и неправительственных организаций, а также примерно 1 тысяча волонтеров. Всего к учениям планируется привлечь около 150 учреждений.

Что именно будут отрабатывать

Сценарий учений является вымышленным, но он разработан с учетом современных угроз безопасности и опыта последних лет. Участники будут моделировать постепенное ухудшение ситуации, в частности информационные и кибератаки, перебои с электроснабжением и связью, проблемы с транспортными коридорами и рост нагрузки на критически важные службы.

Отдельно проверят, смогут ли государственные структуры продолжать работу в условиях ограниченных ресурсов и неполной информации. Речь идет о функционировании систем здравоохранения, социальных служб, энергетики, финансов, транспорта и логистики, а также об обеспечении других жизненно важных услуг.

Еще одно направление — прием союзных войск НАТО и международной помощи, координация военного и гражданского транспорта, доставка гуманитарных грузов, медикаментов, топлива и других необходимых ресурсов. Кроме того, литовские ведомства проверят альтернативные каналы связи на случай, если обычные средства связи окажутся недоступными.

По словам руководителя Национального центра кризисного управления Литвы Вилмантаса Виткаускаса, одна из главных задач — обеспечить непрерывность работы государственного управления.

"Забота о непрерывности государственного управления является, пожалуй, самой важной: насколько учреждения способны функционировать самостоятельно, как они принимают решения и как эти решения затем определяются в качестве приоритетных на уровне правительства", — заявил Виткаускас.

Эвакуация Вильнюса

Отдельная часть учений будет посвящена эвакуации населения Вильнюса и муниципалитетов, расположенных вблизи границы с Беларусью. Согласно сценарию, такие действия необходимы в связи с смоделированной угрозой военного вторжения с белорусского направления.

Угроза для Литвы со стороны Беларуси Фото: Google Maps

В Национальном центре управления кризисными ситуациями (НКУКС) отмечают, что специалисты будут моделировать эвакуацию людей из потенциально опасных зон.

"Мы будем отрабатывать алгоритмы действий на случай необходимости массовой эвакуации жителей Вильнюса, а также приграничных муниципалитетов, находящихся в зоне повышенного риска", — отмечают в ведомстве.

Правительство Литвы также рассмотрит вопрос об организации перемещения людей из ряда приграничных районов в более безопасные регионы страны. Для этого будут отрабатываться маршруты эвакуации, взаимодействие муниципалитетов и обеспечение населения необходимой помощью.

В Лаздийском районе параллельно пройдут учения "Tvirtas dzūkas 2026". В ходе них будут проверяться защита критически важной инфраструктуры, поддержание общественного порядка, наблюдение, разведка, обнаружение целей и эвакуация раненых.

Тестирование систем оповещения 29 сентября

Наиболее заметным для обычных граждан станет этап учений 29 сентября. В этот день по всей стране проведут проверку системы оповещения населения: включат сирены, а на мобильные телефоны граждан будут приходить уведомления о чрезвычайной ситуации. Параллельно будут тестировать работу специального мобильного приложения LT72, разработанного для координации действий гражданского населения в критических условиях.

Сирены должны звучать три минуты, начиная с 11:52 по местному времени. Власти Литвы отдельно подчеркивают, что это будет плановая проверка, а не предупреждение о реальной угрозе.

Власти Литвы призывают жителей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам, ведь эти учения проводятся в соответствии с планом и направлены на укрепление оборонного потенциала всей страны.

Напомним, что Литва подготовила подробный план эвакуации населения на случай военной угрозы или масштабного кризиса, причем одним из трёх основных направлений для жителей Вильнюса была определена Польша.

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