На случай военной угрозы: Литва разработала план эвакуации в Польшу

Литва подготовила подробный план эвакуации населения на случай военной угрозы или серьезного кризиса. Один из трех основных маршрутов для жителей Вильнюса ведет к границе с Польшей.

Об этом сообщило издание Polskie Radio.

Власти Подляского воеводства также занимаются подготовкой региона к выполнению роли транзитного коридора для жителей стран Балтии.

Согласно плану Литвы, порядок и направления эвакуации будут зависеть от места и масштаба угрозы. Люди, имеющие собственные автомобили, смогут выезжать по установленным маршрутам, а транспорт для остальных будут организовывать муниципалитеты.

Обновленный план эвакуации Вильнюса, расположенного примерно в 30 километрах от границы с Беларусью, был представлен ещё в прошлом году.

"Одним из направлений эвакуации из столицы должна стать Польша", — заявил руководитель департамента гражданской обороны Вильнюсской мэрии Жигимантас Соловьевас.

Видео дня

Два других основных направления пролегают на север — в сторону Паневежиса и Шяуляя, а также на запад — в сторону Каунаса и Клайпеды. Эвакуацию необходимо начать до возникновения непосредственной угрозы.

Соловйовас подчеркнул, что во время обстрела жители Вильнюса не должны пытаться покинуть город по эвакуационным маршрутам. В таком случае, по его словам, нужно укрываться в убежищах.

"Жители должны привыкнуть к мысли, что эвакуация должна быть контролируемым процессом. Если допустить хаос, всё будет гораздо сложнее", — сказал специалист.

Решение об эвакуации всего города или его части может принять мэр Вильнюса, а в случае более масштабной угрозы — правительство Литвы. В Подляском воеводстве к разработке планов на случай чрезвычайной ситуации привлечены все органы местного самоуправления.

Напомним, 18 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в Сейме, что в ближайшие месяцы Россия может нанести гибридные удары с помощью дронов и ракет по странам, поддерживающим Украину, в частности по Польше. По его словам, разведки рассматривают такой сценарий как наиболее вероятный, хотя он не единственный возможный.

13 сентября руководитель Национального центра управления кризисными ситуациями Литвы Вильмантас Виткаускас сообщил, что из-за неизвестного беспилотника в стране была объявлена воздушная тревога.