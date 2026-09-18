На випадок військової загрози: Литва розробила план евакуації до Польщі

Литва підготувала детальний план евакуації населення на випадок військової загрози або серйозної кризи. Один із трьох основних маршрутів для жителів Вільнюса веде до кордону з Польщею.

Про це повідомило видання Polskie Radio.

Влада Підляського воєводства також працює над підготовкою регіону до ролі транзитного коридору для жителів країн Балтії.

За планом Литви, порядок і напрямки евакуації залежатимуть від місця та масштабу загрози. Люди з власними автомобілями зможуть виїжджати визначеними маршрутами, а транспорт для інших організовуватимуть муніципалітети.

Оновлений план евакуації Вільнюса, який розташований приблизно за 30 кілометрів від кордону з Білоруссю, представили ще минулого року.

“Одним із напрямків евакуації зі столиці має бути Польща”, — заявив керівник департаменту цивільної оборони Вільнюської мерії Жигімантас Соловйовас.

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Інші два основні напрямки пролягають на північ — у бік Паневежиса та Шяуляя, а також на захід — у напрямку Каунаса і Клайпеди. Евакуацію мають розпочати до виникнення безпосередньої загрози.

Соловйовас наголосив, що під час обстрілу жителі Вільнюса не повинні намагатися залишати місто маршрутами евакуації. У такому випадку, за його словами, потрібно ховатися в укриттях.

“Мешканці мають звикнути до думки, що евакуація повинна бути контрольованим процесом. Якщо допустити хаос, усе буде значно складніше”, — сказав фахівець.

Рішення про евакуацію всього міста або його частини може ухвалити мер Вільнюса, а у разі масштабнішої загрози — уряд Литви. У Підляському воєводстві до підготовки планів на випадок надзвичайної ситуації залучені всі органи місцевого самоврядування.

Нагадаємо, 18 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у Сеймі, що Росія найближчими місяцями може здійснити гібридні удари дронами та ракетами по країнах, які підтримують Україну, зокрема Польщі. За його словами, розвідки розглядають такий сценарій як найбільш імовірний, хоча він не єдиний можливий.

13 вересня керівник Національного центру управління кризовими ситуаціями Литви Вілмантас Віткаускас повідомив, що через невідомий безпілотник у країні оголошували повітряну тривогу.