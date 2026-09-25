Литва готується до масової евакуації населення Вільнюса: що заявили військові

Литва масштабно відпрацює евакуацію Вільнюса та підготовку всієї цивільної інфраструктури до потенційного вторгнення з Білорусі в межах навчань "Перкуно запета 2026".

У Литві 25 вересня стартували найбільші щорічні навчання з перевірки національної системи мобілізації "Vyčio skliautas 2026". Вони триватимуть до 3 жовтня і мають показати, як державні та місцеві органи влади діятимуть у разі різкого погіршення безпекової ситуації та переходу країни до мобілізаційного режиму. Під час навчань учасники відпрацьовуватимуть дійство за сценарієм потенційного збройного вторгнення з території Білорусі. Про це повідомляє литовський суспільний мовник LRT.

Йдеться про початок найбільших щорічних навчань із перевірки мобілізаційної системи Литви та сценарій евакуації населення через змодельовану загрозу військового вторгнення з боку Білорусі. Головна мета маневрів — перевірити готовність цивільного сектору, державних органів та критичної інфраструктури до роботи в умовах повномасштабного воєнного стану та можливої агресії.

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У навчаннях візьмуть участь близько 3 тисяч державних службовців, посадовців, представників муніципалітетів, інших установ, підприємств і неурядових організацій, а також приблизно 1 тисяча волонтерів. Загалом до тренувань планують залучити близько 150 установ.

Що саме відпрацьовуватимуть

Сценарій навчань є вигаданим, але його побудували з урахуванням сучасних безпекових загроз і досвіду останніх років. Учасники моделюватимуть поступове погіршення ситуації, зокрема інформаційні та кібератаки, перебої з електроенергією і зв'язком, проблеми з транспортними коридорами та зростання навантаження на критичні послуги.

Окремо перевірять, чи зможуть державні структури продовжувати роботу в умовах обмежених ресурсів та неповної інформації. Йдеться про функціонування систем охорони здоров'я, соціальних служб, енергетики, фінансів, транспорту і логістики, а також про забезпечення інших життєво важливих послуг.

Ще один напрямок — прийом союзних військ НАТО та міжнародної допомоги, координація військового і цивільного транспорту, доставка гуманітарних вантажів, медикаментів, пального та інших необхідних ресурсів. Також литовські установи перевірять альтернативні канали зв'язку на випадок, якщо звичайні комунікації будуть недоступними.

За словами керівника Національного центру кризового управління Литви Вілмантаса Віткаускаса, одне з головних завдань — перевірити безперервність роботи державного управління.

"Турбота про безперервність державного управління є, мабуть, найважливішою: наскільки установи здатні функціонувати самостійно, як вони ухвалюють рішення і як ці рішення потім визначаються пріоритетними на рівні уряду", — заявив Віткаускас.

Евакуація Вільнюса

Окрему частину навчань присвятять евакуації населення Вільнюса та муніципалітетів поблизу кордону з Білоруссю. За сценарієм, такі дії необхідні через змодельовану загрозу військового вторгнення з білоруського напрямку.

Загроза для Литви з боку Білорусі Фото: Google Maps

У Національному центрі управління кризовими ситуаціями (NKVC) зазначають, що фахівці моделюватимуть виведення людей із потенційно небезпечних зон.

"Ми відпрацьовуватимемо алгоритми дій у разі необхідності масової евакуації мешканців Вільнюса, а також прикордонних муніципалітетів, які перебувають у зоні підвищеного ризику", — зазначають у відомстві.

Уряд Литви також перевірить, як організувати переміщення людей із низки прикордонних районів до безпечніших регіонів країни. Для цього відпрацьовуватимуть маршрути евакуації, взаємодію муніципалітетів та забезпечення населення необхідною допомогою.

У Лаздійському районі паралельно відбудуться навчання "Tvirtas dzūkas 2026". Там перевірятимуть захист критичної інфраструктури, підтримання громадського порядку, спостереження, розвідку, виявлення цілей та евакуацію поранених.

Тестування систем оповіщення 29 вересня

Найпомітнішим для звичайних громадян стане етап навчань 29 вересня. Цього дня по всій країні перевірять систему оповіщення населення: увімкнуть сирени, а на мобільні телефони громадян надходитимуть сповіщення про надзвичайну ситуацію. Паралельно протестують роботу спеціального мобільного додатка LT72, розробленого для координації дій цивільних у критичних умовах.

Сирени мають працювати три хвилини, починаючи з 11:52 за місцевим часом. Влада Литви окремо наголошує, що це буде планова перевірка, а не повідомлення про реальну загрозу.

Влада Литви закликає мешканців зберігати спокій і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, адже навчання є плановими та спрямовані на зміцнення оборонного потенціалу всієї країни.

Нагадаємо, Литва підготувала детальний план евакуації населення на випадок військової загрози або масштабної кризи, причому одним із трьох основних напрямків для жителів Вільнюса визначили Польщу.

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